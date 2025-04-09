扛不住壓力 台東天后宮取消出借罷免黃建賓場地

國民黨立委黃建賓。（資料照）

2025/04/09 16:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕原訂於4月11日舉辦的罷免國民黨立委黃建賓造勢說明會，今（9）日突遭場地方台東天后宮通知取消借用，台東挫賓行動今發聲明，原於4月3日詢問場地租借事宜，並獲得天后宮同意，未料經過一個禮拜，竟於活動前兩天臨時遭到退場，經了解為董監事會開會，收到關切電話及謾罵決議不出借。

天后宮同時也發出聲明稿表示由於壓力沉重，董監事會與董事長林有德討論決定，已向借場地代表表達本宮基於不介入政治鬥爭漩渦立場婉拒出借廣場辦活動，本案已獲借場地方的同意諒解。對此罷團則表示「並沒有」、「可以理解，但不代表諒解」。

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罷團表示，對臨時取消的決定表示十分遺憾，「選舉、罷免、創制、複決」是我國憲法賦予人民的參政權，憲法位階選舉與罷免相同為人民權利，天后宮為台東市的信仰中心，遺憾最後一刻仍為失職、失能的立委剝奪台東人民權益，罷免是人民基本權利，不應受到任何政治勢力的打壓或干擾。

罷團將矛頭指向立委黃建賓，表示其身為民意代表，理應尊重民主制度，卻疑似透過政治施壓阻撓人民正當集會，這樣的行為已嚴重破壞民主原則。

罷團表示，活動場地我們可以再找，但「場地可以被奪走，民主的聲音不會被噤聲」，籲台東鄉親，面對強權不能退縮，一起用選票教訓這種踐踏人民的行為，真正把主權拿回自己手上。目前已有初步選定地點，仍留在市中心，屆時會再行通知活動舉辦細節。

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