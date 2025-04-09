為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賈永婕考察台中101挨轟「國難當頭看挖土機」 盧秀燕、賴士葆反擊

    台北101董事長賈永婕（左3）考察「台中101」預定地，藍委賴士葆、台中市長盧秀燕（中）力挺。（記者黃旭磊攝）

    台北101董事長賈永婕（左3）考察「台中101」預定地，藍委賴士葆、台中市長盧秀燕（中）力挺。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/09 16:33

    〔記者黃旭磊／台中報導〕美國總統川普重課台灣要課徵32%「折扣對等關稅」（Discounted Reciprocal），台北101董事長賈永婕今天陪同立法院財政委員會考察「台中101」預定地，引來民進黨立委郭國文批評賴士葆，面對關稅戰衝擊，竟安排到台中看挖土機，台中市長盧秀燕受訪表示，受到美國關稅衝擊，需要擴大內需鼓勵消費，「投資台中是正確聰明決定。」

    賴士葆則稱，如果在台中做成「曼哈頓」（消費商業中心），對台灣市場是有幫助，對於外銷上虧損某種程度是彌補方案（compensation plan），某種程度是互補的，（郭國文）不進入狀況，這樣講話非常遺憾。

    賈永婕今天在盧秀燕、101公股銀行董事代表、兆豐金董事長董瑞斌及合作金庫董事長林衍茂及財政部次長阮清華，立委林思銘及台中立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋前，宣布台中案場1.7萬坪賣場，預定於4年後（2029）年完工，朝年輕潮流YZ世代消費族群，新興商場方向開發。

    郭國文發文批評，面對關稅戰，藍白一天到晚罵行政單位反應太慢、叫行政院趕快來專報，財政召委賴士葆卻帶行政部門去考察剛宣布興建的台中101，「看一塊空地跟挖土機」。

    盧秀燕表示，美國關稅衝擊關鍵時刻，國家關稅出口若有問題要擴大內需，鼓勵消費，101開在台中「一定會賺錢」，新光三越業績第一名是台中，遠百第一名也是台中，Costco全世界有700多家店，消費第一名在台中，而日本三井企業搶在疫情期間投資新建LaLaport，漢神百貨將在明年農曆年底前營運，高鐵旁正在新建全國最大商場，「賈董投資台中是正確聰明決定，再不上車就晚了。」

    賴士葆說，關稅影響明天（10日）就會排專案，一點都沒耽誤，如果在台中做成「曼哈頓」（消費商業中心），對於台灣市場是有幫助，對於關稅影響，某種程度是互補的，郭國文不進入狀況，這樣講話非常遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播