賈永婕考察台中101挨轟「國難當頭看挖土機」 盧秀燕、賴士葆反擊

台北101董事長賈永婕（左3）考察「台中101」預定地，藍委賴士葆、台中市長盧秀燕（中）力挺。（記者黃旭磊攝）

2025/04/09 16:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國總統川普重課台灣要課徵32%「折扣對等關稅」（Discounted Reciprocal），台北101董事長賈永婕今天陪同立法院財政委員會考察「台中101」預定地，引來民進黨立委郭國文批評賴士葆，面對關稅戰衝擊，竟安排到台中看挖土機，台中市長盧秀燕受訪表示，受到美國關稅衝擊，需要擴大內需鼓勵消費，「投資台中是正確聰明決定。」

賴士葆則稱，如果在台中做成「曼哈頓」（消費商業中心），對台灣市場是有幫助，對於外銷上虧損某種程度是彌補方案（compensation plan），某種程度是互補的，（郭國文）不進入狀況，這樣講話非常遺憾。

請繼續往下閱讀...

賈永婕今天在盧秀燕、101公股銀行董事代表、兆豐金董事長董瑞斌及合作金庫董事長林衍茂及財政部次長阮清華，立委林思銘及台中立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋前，宣布台中案場1.7萬坪賣場，預定於4年後（2029）年完工，朝年輕潮流YZ世代消費族群，新興商場方向開發。

郭國文發文批評，面對關稅戰，藍白一天到晚罵行政單位反應太慢、叫行政院趕快來專報，財政召委賴士葆卻帶行政部門去考察剛宣布興建的台中101，「看一塊空地跟挖土機」。

盧秀燕表示，美國關稅衝擊關鍵時刻，國家關稅出口若有問題要擴大內需，鼓勵消費，101開在台中「一定會賺錢」，新光三越業績第一名是台中，遠百第一名也是台中，Costco全世界有700多家店，消費第一名在台中，而日本三井企業搶在疫情期間投資新建LaLaport，漢神百貨將在明年農曆年底前營運，高鐵旁正在新建全國最大商場，「賈董投資台中是正確聰明決定，再不上車就晚了。」

賴士葆說，關稅影響明天（10日）就會排專案，一點都沒耽誤，如果在台中做成「曼哈頓」（消費商業中心），對於台灣市場是有幫助，對於關稅影響，某種程度是互補的，郭國文不進入狀況，這樣講話非常遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法