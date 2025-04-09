尚有1萬名中配未繳喪失原籍證明文件 莊瑞雄促找替代方案切結因應

立法院司法及法制委員會9日邀司法院副秘書長、法務部長、通傳會代理主委、數發部長、教育部長、陸委會主委、移民署長、國安局長及人權會率所屬相關單位專題報告「言論自由不在？界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」並備質詢，陸委會副主委梁文傑（右）、移民署副署長陳建成（左）在會中答詢。（記者廖振輝攝）

2025/04/09 15:53

〔記者林嘉東／台北報導〕近期許多在台的中國配偶接獲移民署通知書，被要求在3個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍，造成部分中配人心惶惶。立院司法及法制委員會民進黨召委莊瑞雄今（９）天上午質詢移民署副署長陳建成時建議移民署，找出替代方案，針對穩定生活族群採切結方式處理，否則沒完沒了。

莊瑞雄是在立法院司法及法制委員會今天上午就「國家介入特定政治言論的法律邊界」專題報告時，質詢移民署副署長陳建成，有關移民署最近要求補教喪失中國戶籍的公證書，在社會上引起軒然大波，認為移民署是在中國配偶亞亞案後才出現的政治上動作，為何突然有此動作？

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陳建成解釋，移民署不是突然在做，去年就持續在做，因為兩岸關係是以單一戶籍制，2004年3月1日修正兩岸人民關係條例第9條之1，要求台灣地區人員不得在大陸地區設有戶籍，或領有大陸地區護照，避免雙重身分，造成權利義務重疊。

莊指出，兩岸人民關係條例第9條之1自2004年修法後，要求中國配偶要繳交喪失原籍證明等文件，逾期未繳，移民署將撤銷定居證，但20年過去，移民署等單位都沒有動，或者當初什麼原因沒有去處理，現在怎辦，按照法律規定要予以撤銷定居證，「你敢撤銷？」

陸委會副主委梁文傑表示，根據兩岸人民關係條例第9條之1規定，以2004年為界，若在2004之前，取得台灣身分的中國配偶，須在6個月內繳交取消大陸身分的證明文件，否則就會撤銷定居證，這是兩岸人民關係條例第9條之1的規定，沒有解釋空間，只是9條之1從2004年實施現在已有20年時間，如果有人檢舉中國配偶沒有繳，移民署才會採取動作。

莊續問陳建成，20年來有因為檢舉沒有繳交被撤銷定居證，副署長答稱有676名中國配偶因此被撤銷，現在還有1萬多個沒有繳交喪失原籍證明文件。

莊指出，移民署當前給3個處理辦法，沒有一個行得通，他希望移民署重新盤點一下替代方案，針對早年來台定居多年生活穩定族群，設立特別條款，或者簡化審查機制，譬如訂定信賴保護條款，對於居住年限多少以上沒有違法紀錄，是否採用切結方式處理，否則沒完沒了。

陳建成表示，依據統計，歷年來獲准來台的中國配偶已有14萬餘人繳交喪失原籍證明，目前還有1萬多人尚未繳交，針對尚未繳交者，可能因為疫情或其他個人因素未繳交。

莊追問，通知中國配偶後，還是沒辦法繳，怎麼辦？梁文傑說，陸委會近來接到的陳情電話，陳情理由五花八門，陸委會會與移民署會商，釐清哪些陳請是有理由，並針對有理由者，予以個別幫忙。

莊說，兩岸人民關係條例第9條之1的規定沒有解釋空間，中國配偶沒有繳交喪失原籍證明等文件，就會遭撤銷定居證，但經過20年移民署都沒有去做，剩下這1萬多個，政府有責任，要用智慧去處理。

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