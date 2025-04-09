蔣市府趕走松菸AIC？ 蔡詩萍解釋了

蔡詩萍解釋，松菸希望與AIT洽談新的合作模式，讓空間更有效率使用。（圖由北市文化局提供）

2025/04/09 15:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕松山文創園區與美國在台協會（AIT）簽訂合作備忘錄（MOU），由松山文創園區免費提供松菸創作者工廠部分空間給美國在台協會，並合作設立美國創新中心（AIC）。不過，今（9日）卻傳蔣市府希望場地另作他用不再續租，等同逼走AIC。對此，主管機關台北市文化局指出，松菸希望能與AIT洽談新合作模式，還是會無償提供空間。

台北市文化局長蔡詩萍表示，過去松菸與AIT之間合作是採取MOU方式，第1次簽了1年，第2次簽2年、第3次簽3年，2025年是3年約期的最後1年，期限到9月；而從去年4月，松菸就開始跟AIT洽談，希望能有新的合作模式。

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他說明，過去AIC使用的場域約30坪，空間隔成2間，1間用來放機具，另1間則置放一些桌椅，讓AIC可以舉辦課程用；而在第1期的MOU當中案子頗多，但到了第2期就逐漸減少，第3期使用率更大幅降低，因此松菸認為應該跟AIT洽談新模式，希望不再使用固定場域，讓空間能夠釋放出來，提供給更多文創業者使用。

蔡詩萍強調，只要AIC有需要使用，松菸還是會無償提供場域，這是從過去到現在不變的原則，也是最特別之處，他非常希望未來雙方能夠繼續合作，但也希望雙方能談出一個更有效率的使用方式。

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