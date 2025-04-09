朱立倫批民進黨「倚美抗中」 稱多數國家都「親美友中」

國民黨主席朱立倫9日主持中常會，會前發表演說。（記者塗建榮攝）

2025/04/09 15:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，從今日凌晨開始，世界敲響了自由貿易的喪鐘，過去的全球化已經結束，取而代之的是保護主義，小國依賴大國保護的時代不再，世界變成多元分立，經濟是台灣發展最重要的目標，但民進黨執政走向依賴美國、對抗中國的「倚美抗中」，而全世界多數國家都是走「親美友中」的平衡政策，國民黨則認為至少要達到兩岸和平、「親美和中」的基本目標。

朱立倫強調，因為民進黨政府長期「倚美抗中」產生不平衡，包括經貿政策一昧倒向美國市場，台灣對美貿易順差達到全世界第6高，另一方面對於中國、香港的貿易順差也很大，兩邊都高達700多億，這些事實當自由貿易時代終結時，就會碰到嚴重挑戰，他先前不斷提醒，川普當選美國總統，台灣要做充分準備，但賴政府的準備就是宣布台積電赴美投資1000億美元，還把研發中心送過去，同時提高國防預算，宣布對美採購天然氣、農工產品，但最後還是一樣得到美國加徵32%對等關稅。

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朱立倫並指出，美國要重建強大的國防，預估今年國防預算將達到1兆美元，就是美國GDP的3.5%，美方同時也要求台灣提高自我防衛力量，美國國防部次長已經說了，台灣國防預算至少要達到GDP的5%以上，目標為10%，他提醒大家，不要以為美國的要求到此為止，接下來台灣還會碰到被指控長期操控匯率在1:32至1:33之間，當匯率戰來臨時，美國就會要求新台幣升值，出口廠商將會雪上將霜，台灣必須預做準備。

此外，朱立倫表示，美國還要解決美債問題，要求錢必須進入美國，台灣有92%的外債是美債，金額近5300億，未來還有多少能成為資產？美方已經要求台灣對美國阿拉斯加天然氣油管負責投資支持，甚至錢要直接交給美國財政部，這些都會是巨大挑戰。

朱立倫強調，台灣必須為接下來的事情做充分準備，國民黨智庫、立法院黨團以及各縣市政府將全心投入，因為「國難當頭」，大家要「共赴國難」，立法院國民黨團三長日前已經出席行政院的朝野協商會議，未來行政院長對立法院做專案報告時，黨團也會提出建言，藍營所有縣市首長則針對各地產業，尤其是傳統產業所遭受的打擊困難，蒐集很多資料，包括台中市長盧秀燕帶領中部8縣市首長，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的北北基，以及桃園市長張善政帶領桃竹竹苗，大家都在凝聚共同意見，這些縣市長也將於明日晚上共商如何團結面對經濟衝擊、勞工就業衝擊以及社會嚴重問題。

朱立倫並重申，行政院所提880億補助方案絕對只是杯水車薪，無法解決衝擊，因為不只有產業問題，還有勞工問題、消費市場衝擊以及社會嚴重危難，都需要特別預算解決，估計至少需要2000億元。

朱立倫呼籲，台灣是貿易導向國家，中華民國也不可能一面倒的完全依賴美國，必須自立自強，而新加坡就是最好的學習對象，他希望賴清德總統聽一聽新加坡總理的說法，台灣不忽略任何一個市場，才能走出新的康莊大道。

他說，這3天台灣股市跌掉3900點，但這只是一個表象，所有中小企業已經出現出口停滯、訂單取消、勞工要休無薪假或接到解聘書，整個市場面臨衝擊，還有匯率戰即將開始，這些都是大家要一起共同去面對。

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