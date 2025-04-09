竹市里長干擾連署扯「拉不知情民眾」簽署 罷團駁斥將訴諸法律

新竹市武功里長陳海鋒疑干擾罷免連署扯罷團拉「不知情民眾」簽署，罷團志工也發聲明絕無強迫或威脅，將對陳海鋒訴諸法律。（照片取自網路社群串文）

2025/04/09 16:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）志工昨天在新源市場宣講二階罷免連署時遭武功里長陳海鋒用言語辱罵「不要在此作亂」及用手機反拍干擾罷團情形，陳海鋒今天受訪稱是里內阿姨搞不清楚狀況就簽罷免連署書，才帶阿姨去拿回連署書，並扯是罷團志工沒說清楚，讓長輩誤簽。對此，罷團志工也在threads發出鄭重聲明稱，志工團隊絕對不會用強迫、威脅，及任何不法手段，更不會拉著「不知情的民眾」簽署連署書。

罷團志工強調，志工在外都會穿著背心，並且有手舉標語牌，連署書上面也都有被罷免人的頭銜姓名。面對民眾的各種疑問，志工也都是耐心釋疑。且要簽就簽，不簽也絕對尊重。

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罷團並稱陳海鋒是亂講話，且拿民眾來墊背，是想要帶風向，試圖想要弱化辱罵志工不當行為的事實嗎？罷團志工對陳海鋒扯民眾不知情就簽罷免連署書的說法很氣憤，強調為維護個人的名譽，以及志工罷團志工們的權益，將訴諸法律。並稱陳海鋒「硬凹這些說詞，毀壞罷團志工名聲，想要洗白自己的行為，那就來正面對決」。

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