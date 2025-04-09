因應川普關稅 外交部：續打造非紅供應鏈、強化經濟能源韌性合作

外交部。（資料照）

2025/04/09 15:06

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部最新書面報告陳述，因應美國川普政府新關稅政策，除執行總統賴清德提出的5項應對策略外，我國政府也將持續與民主夥伴合作打造堅韌的「非紅供應鏈」，並持續合作強化台美雙方的經濟及能源韌性，同時繼續推動符合川普首任任期台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」架構下「基礎建設融資及市場建立合作架構（PODs）」、「乾淨網路」等政策要項的經濟外交與榮邦計畫。

立法院外交及國防委員會明（10）日邀請外交部、經濟部、陸委會、財政部、國發會及行政院經貿辦公室、央行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

除與其他部會共同執行賴總統提出的5項策略外，外交部在今天送達立法院的書面報告中表示，面對中國主導的「紅色供應鏈」及低價傾銷的衝擊，台灣有能力及意願與民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，結合我政府積極發展的「五大信賴產業」，與民主夥伴共同打造堅韌的「非紅供應鏈」，以有效嚇阻威權主義擴張。

外交部指出，政府已提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，盼運用我國尖端半導體的優勢，與民主夥伴共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，同時對接川普政府重視之AI產業政策。

外交部續指，台美是雙方強化經濟及能源韌性的合作夥伴，阿拉斯加能源開發案即為川普高度重視之政策，而能源安全亦是我國加強韌性及促進高科技產業發展的關鍵。報告並提及，在外交部與跨部會協調下，阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）已於今年3月訪台，並見證台灣中油與阿州公營能源公司簽訂液化天然氣買賣暨投資意向書，總統於活動中表示台灣有興趣採購阿拉斯加天然氣，除有助平衡貿易逆差，也可保障我國能源安全。

外交部強調，我方推動的經濟外交與榮邦計畫，亦符合川普政府於EPPD架構下與我簽署之「基礎建設融資及市場建立合作架構」、籌組「夥伴機會考察團」以及「乾淨網路」等政策要項。我方將持續與美方就各項「榮邦」及「固邦」工作研提具體合作項目，推進相關議題之協作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法