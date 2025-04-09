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    王鴻薇抹黑潘孟安上訴駁回喊司法迫害 黃帝穎：為罷免添柴火

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/04/09 15:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨王鴻薇前年總統大選選戰期間，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的總統府秘書長潘孟安，接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償，台北地院認定王鴻薇未合理查證，判決王鴻薇應賠償潘孟安50萬元、並移除臉書貼文、影片，王鴻薇不服判決提起上訴，高等法院審理認定王不實指控侵害潘的名譽權，8日駁回上訴。對此律師黃帝穎表示，王鴻薇鬼扯法院民進黨開的顯為罷免添柴火。

    黃帝穎在臉書PO文表示，地院高院6法官判定王鴻薇所述不實，行政法院11法官打臉王鴻薇法盲瞎挺武統，王鴻薇誣指潘孟安接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅，被地院判賠，高院仍判決王鴻薇敗訴。等於兩合議庭共6個法官認定王鴻薇所述不實。

    黃帝穎指出，加上行政法院已17法官打臉王鴻薇。最高行政法院合議庭5位法官，加上台北高等行政法院兩合議庭6位法官分別依據國際人權兩公約「禁止鼓吹戰爭」駁回亞亞及其配偶的聲請，已有11名法官裁定駁回，等於打臉王鴻薇法盲瞎挺武統，王鴻薇鬼扯法院民進黨開的顯為罷免添柴火。

    黃帝穎直言，王鴻薇一再被法院打臉，竟鬼扯法院民進黨開的，顯然毫無悔意，尤其打臉王鴻薇的行政法院合議庭，曾多次判決國民黨黨產勝訴、行政院黨產會敗訴，王鴻薇擺明造謠敗訴後毫無悔意，更不實指控法院，凸顯王鴻薇已完全不適任立委，王鴻薇的荒唐言行正為罷免添柴火。

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