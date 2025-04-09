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    上萬中配未繳喪失原籍證明恐離台 黃捷：依法行政研擬替代方案

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    2025/04/09 14:36

    〔記者陳政宇／台北報導〕目前在台灣定居的中國籍配偶約14萬人，有1萬多人未繳付喪失原籍證明，恐遭撤銷在台定居、戶籍。對此，民進黨立委黃捷今（9）日強調，依法行政有必要，但須協助執行困難，要求相關單位速擬辦理指引，並研擬替代方案、提供諮詢專線。

    關於補繳中國除籍證明政策，黃捷指出，「兩岸人民關係條例」規定國人不得擁有雙重戶籍，且明定需於2004年修法6個月內放棄中國戶籍；移民署要求補繳證明，於法有據也有其必要性，她支持清查釐清國人明確的權利義務；至於因文件遺失或無法返回中國辦理的民眾，政府答應會積極協助，不必過度擔心。

    黃捷說，須正視歷史因素，速擬辦理指引，因2004年修法後，相關查核沒有立即且完全落實，造成現在可能違法的既存狀況，政府要求雖有理，但應提出完善配套。

    針對有困難的個案，黃捷強調，針對民眾如何辦理、特別是無法親赴中國者如何委託代辦等疑問，她要求陸委會、移民署與海基會共同擬定清晰的辦理指引；移民署應協助個案認定，並立刻開通諮詢電話及信箱。

    民進黨團幹事長吳思瑤也表示，黨團尊重國家法規，依法授權該做的限制與規範，在台灣生活的人都要依循台灣的法制，至於執行面是否有窒礙難行之處，大家可以溝通，但執法與公權力不容挑戰，也不容許特殊人士享有特權。

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