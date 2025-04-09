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    法院認定王鴻薇不實爆料潘孟安 林亮君列造謠史：抹黑列車翻車再翻車

    台北市議員林亮君。（資料照）

    台北市議員林亮君。（資料照）

    2025/04/09 15:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇前年12月，也就是總統大選選戰期間，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的總統府秘書長潘孟安，接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償，台北地院認定王鴻薇未合理查證，判決王鴻薇應賠償潘孟安50萬元、並移除臉書貼文、影片，王鴻薇不服判決提起上訴，高等法院審理認定王不實指控侵害潘的名譽權，8日駁回上訴。對此民進黨台北市議員林亮君表示，王鴻薇潑髒水食髓知味，抹黑列車翻車再翻車！

    林亮君在臉書PO文表示，王鴻薇又翻車！2023年她抹黑潘孟安秘書長，長期入住建商提供價值5000萬餘元「豪宅」，一審法院判賠50萬元，昨日高等法院二審判決出爐，認為王鴻薇上訴無理由，將案件駁回，實際上，面對王鴻薇潑髒水，潘孟安秘書長第一時間就對外出示租約和匯款單，王鴻薇不但不收斂，甚至繼續在社群媒體上指控秘書長「拿假資料唬攏全民、把台灣人當白痴」，更厚臉皮的是，王鴻薇竟說二審判決是「司法迫害」，對自己的行為毫無悔意！

    林亮君指出，王鴻薇愛潑髒水不是第一天，過去也做出許多烏龍爆料：造謠陳時中餐敘女醫師是「粉味」、審選罷法時，造謠自己被林楚茵委員攻擊，事後被影片證明施暴的是自己、用台中9年前淹水舊照造謠，抹黑出訪國外的立委林靜儀、抹黑屏東縣停車場使用率低，被縣府以數據打臉、抹黑林飛帆喬貸款，事實是林「從沒貸過款」。

    林亮君直言，王大立委抹黑他人事跡族繁不及備載，潑髒水對她來說已成習慣，反正以「監督」之名胡亂爆料聽起來很正當，被抓包再控訴「司法迫害」就沒事，王鴻薇為追求聲量不擇手段的行為，拖垮台灣的政治討論風氣，讓低品質的政治攻防取代有內容有所本的理性問政。有這樣失格的立委，是全民的悲哀。

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