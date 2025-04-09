新竹雙罷總部譴責國民黨里長違反行政中立 干擾壓迫罷團

新竹雙罷總部領銜人戴振博譴責國民黨里長陳海鋒已違反行政中立、干擾壓迫罷免連署團體。（照片取自戴振博臉書粉專）

2025/04/09 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部領銜人戴振博今天針對有罷免連署的志工遭國民黨籍武功里長陳海鋒出言辱罵及出恐嚇騷擾事件指出，陳海鋒不僅違反行政中立，還用手機近距離拍攝，營造壓迫氣氛，除踐踏民主制度，也違反選罷法，是嚴重失格，不配擔任基層公職。

對陳海鋒疑違反行政中立及選罷法行徑，市府民政處長施淑婷則回應，市府先前有接獲民眾投訴罷免團體違規佔用公眾通行道路、進入校園、或帶孩子在公園被罷免團體打擾等，還有罷免團隊在市府及警局前用宣傳車及大聲公打擾市民，在民主自由的國家，對各類議題均有表達意見的權利，希望近期社會上的撕裂與紛擾盡快落幕，還給全民安定和諧的台灣。

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陳海鋒則受訪稱是帶里內阿姨要拿回已簽的連署書，否認有干擾及怒罵罷團志工。

戴振博說，這次對罷免志工施暴的不是黑衣人，也不是不明人士，而是武功里里長陳海鋒。也抨擊陳海鋒不僅違反行政中立，還公然叫囂恐嚇、干擾志工與民眾，甚至持手機近距離拍攝，營造壓迫氣氛，試圖以恐懼箝制他人的言論與行動自由。這樣的行為，不僅踐踏民主制度、違反選罷法，更嚴重失格、不配擔任基層公職。

​ 戴振博說，雖然最後警方介入後才制止里長的騷擾行為。但也證明，罷免運動不僅是民主的試金石，也照出誰才是真正擋在民意之前的絆腳石。他說，新竹雙罷總部對任何形式的暴力與打壓民主的行為表達最強烈的譴責，呼籲相關單位依法追究責任，還給公民一個安全且自由的空間。也希望志工夥伴們，務必將自身安全放在首位，大家會攜手一起走下去，走得更堅定、更有力量。

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