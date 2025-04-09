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    新竹雙罷免第2波文宣 鎖定涉貪停職高虹安

    罷免不適任市長高虹安！新竹雙罷第2波文宣鎖定涉貪停職的高虹安，號召市民參與連署，讓竹市恢復正常運轉。（新竹雙罷總部提供）

    罷免不適任市長高虹安！新竹雙罷第2波文宣鎖定涉貪停職的高虹安，號召市民參與連署，讓竹市恢復正常運轉。（新竹雙罷總部提供）

    2025/04/09 14:16

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）二階連署進入最後衝刺連署書階段，新竹雙罷總部今天也發出第2波文宣，並鎖定高虹安，新竹雙罷總部發言人陽明交大法律學者林志潔也提到，高虹安不是新竹人，但在一個藍大於綠，選民結構藍綠比是6比4的新竹市，利用藍白合的棄保操作，割捨了國民黨的候選人林耕仁，2022年當上新竹市長，除自己深陷官司被停職，市政更是一團糟，有負市民所託，籲市民踴躍罷免連署，讓竹市恢復正常運轉。

    林志潔說，承載許多市民期待的高虹安已執政2年多，但除熱衷擺拍、住在豪宅、豪車接送，市政治理可謂一塌糊塗。包括政務官紛紛離職，自己被判貪污有罪，卻不斷消費棒球場；施政承諾跳票，工程延宕，各種流標，全國民調與評鑑成績，連續2年倒數墊底。

    而代理市長1年出國7次，涉貪遭內政部停職的高虹安卻不停的代理代理市長出席各種頒獎、致詞和活動，市民完全搞不清楚新竹到底是沒有市長、還是有兩個市長，這樣的高虹安，可以說是品操不端、治理無能、有負所託，讓市民痛心。

    林志潔也呼籲市民以行動告訴無心為新竹市付出的人：「我們不要尸位素餐，不要將新竹市當作自己政治利益周轉的政客。」請大家站出來，罷免不適任的高虹安。

    罷免不適任市長高虹安！新竹雙罷總部今天也發出第2波文宣並鎖定涉貪停職的高虹安，期號召大家連署，罷免高虹安及鄭正鈐。（新竹雙罷總部提供）

    罷免不適任市長高虹安！新竹雙罷總部今天也發出第2波文宣並鎖定涉貪停職的高虹安，期號召大家連署，罷免高虹安及鄭正鈐。（新竹雙罷總部提供）

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