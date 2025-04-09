龍應台稱年輕人都是投降主義 中研院學者：逾半不計一切代價抗中

中研院學者吳文欽（見圖）、東吳大學副教授潘欣欣指龍援引的資料不科學也不正確，事實上根據最新民調，國內逾半年輕人願意不計一切代價抵抗中國入侵。（資料照）

2025/04/09 13:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕前文化部長龍應台日前在《紐時》發文指台灣年輕人不願為捍衛國家而戰，中研院政治所研究員吳文欽與東吳大學副教授潘欣欣今（9日）在雜誌《外交家》投書指龍援引的資料是欠缺科學依據的Dcard網路民調，而依真正民調顯示，若中國出兵攻打台灣，我國53%的18-30歲年輕人願不計一切代價抵抗。

龍應台在國外媒體發文指烏克蘭等事件發生後，讓很多台灣年輕人在中國入侵時傾向選擇投降而非抵抗，投入國人衛國意願調查多年的吳文欽與潘欣欣多次發表相關研究，兩位學者投書老牌國際政經雜誌《外交家》的文章指出，龍應台在紐時的投書援引的資料是來自台灣社群非正式、非科學的民調資料，也就是根本不具代表性，也直言龍的論點可能歪曲台灣社會年輕人真實的意象。

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吳文欽與潘欣欣指出，研究團隊在2025年3月的全國調查顯示，若中國攻打台灣，國內不分年齡民眾有63%願意「不計一切代價」抵抗，18到30歲的受訪者願意不計一切代價為台灣而戰的比例達53%，文章也揭露研究團隊1998年到2025年3月的歷次調查意願，願為台灣而戰的年輕人比例都在53%到88%之間。

吳文欽進一步說明，願意為台灣而戰的青年比例會有變動，是因為根據問卷的問題設計不同所致，如1998年、2006年、2012年的問題是詢問若戰爭爆發，是否願意衛國付出心力（上戰場、後勤補給等），今年3月的問題則是「是否願不計代價抵抗」，因此才有差異。

吳文欽與潘欣欣指出，雖然願意為國而戰的年輕人比例略低於年長者，但仍都超過5成，也就代表台灣年輕人絕對不是龍應台筆下的冷漠或失敗主義者，也不會因為有戰爭衝突就屈服，並對於保家衛國做好站起來的準備。

吳文欽與潘欣欣指出，龍應台的文章反而會讓國際盟友以為台灣缺乏戰鬥意志，進一步削弱對台灣的支持，甚至在台灣面臨危機時是否提供援助都會猶豫，龍的文章更可能會讓中國以為台灣民眾面對入侵放棄抵抗，進而錯估入侵後的代價。

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