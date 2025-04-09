亂凍租金補貼預算 民團：黃國昌、牛煦庭與青年租屋族為敵

經民連召開記者會，點名立法院民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委牛煦庭蔑視居住正義，無理凍結租金補貼預算，存心與青年租屋族為敵。左一為經民連召集人賴中強。（記者王藝菘攝）

2025/04/09 13:19

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委大幅刪、凍今年度中央政府總預算案，其中攸關於青年、學生權益的租金補貼預算也深受影響。台灣經濟民主連合今（9）日召開記者會直指，民眾黨立院黨團總召黃國昌、國民黨立委牛煦庭所提荒謬預算凍結提案，更設下極不合理的解凍門檻，兩人蔑視居住正義，無理凍結租金補貼預算，存心與青年租屋族為敵。

經民連智庫副研究員鄒韻函指出，租屋市場高昂的狀況下，租金補貼直接降低青年人的負擔，擴大租屋市場的選擇，使青年可以稍有尊嚴的生存在城市中。截至2024年7月，全國受理逾80萬件、核定補助已達60.7萬餘件，租金補貼政策實際幫助民眾減輕經濟壓力，但如此重要的政策，卻在藍白報復性凍刪預算下成為犧牲品，成為擊垮青年租屋族的最大荒謬。

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租金補貼遭凍！黃國昌、牛煦庭責無旁貸

針對藍白立委所提凍結案，經民連智庫研究員陳思妤續指，依300億元中央擴大租金補貼專案計畫核定本，租金補貼之經費來源，是由國庫撥補內政部的住宅基金。對住宅基金動手腳，導致租金補貼受到影響，罪魁禍首就是民眾黨立委黃國昌、國民黨立委牛煦庭。

陳思妤說明，民眾黨提案將「國土管理業務」414億6726萬2千元預算，在排除「03住宅政策及住宅計畫之推動」計算所編列對住宅基金之補助400億元後，其餘減列1億4672萬6千元。黃國昌明知這414億的「國土管理業務」預算，絕大多數是對住宅基金補助，卻在減列預算後，又要以完全不相關的「國土計畫展延六年上路」荒謬理由，凍結同目（含對住宅基金之補助）預算41億4672萬6千元。

「面對民眾黨、黃國昌如此荒謬的提案，高舉居住正義大旗的牛煦庭，竟然投票表示贊成！」陳思妤痛批，牛煦庭不只是在院會支持黃國昌提案，更於內政委員會審查「營建建設基金（住宅基金）」預算時，提案凍結租金補貼預算36億餘元，並設下極不合理的解凍門檻，最後內政委員會通過併案凍結9900萬元。

租補預算解凍條件 面臨黃國昌、牛煦庭設下雙重門檻

陳思妤表示，未來的租金補貼須面對黃國昌、牛煦庭這兩隻攔路虎的雙重門檻。首先，內政部必須就「國土計畫展延六年上路」提出專案報告，經內政委員會召委牛煦庭同意列入議程，再經委員會表決同意，國土管理署方可以公務預算撥充41億4672萬6千元至營建建設基金（含住宅基金）；再者，內政部須再完成牛煦庭設定的極高門檻，方可由住宅基金全額動支此等經費於租金補貼（凍結9,900萬部分）。

經民連智庫副研究員鄒韻函說明，牛煦庭提案的解凍條件要求內政部就政府編列預算辦理的「租金補貼」物件，如何全數納入「租金資訊統計」專區，民眾申請租金補貼之資訊內容及正確性進行填報欄位改善及後續查核精進作為，以及統計資訊如何依「物件型態（如公寓、華廈、電梯大樓）」、「屋齡」不同來公布「每坪租賃單價」等，提出具體改進方案與時程規劃，由內政部向立法院內政委員會提出專案報告，同意後始得動支。

鄒韻函抨擊，要達到牛煦庭的解凍要求，除非派員逐棟逐戶訪查，否則如何確知坪數並區分物件型態是公寓、華廈或電梯大樓？立法委員自己未立法課予房東提供資訊義務，如何強求由內政部公務員在短期間內獨立完成？

青民協提三訴求 籲立院別將學生權益做為政治籌碼

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，「租金補貼預算」的遭遇，已經不只是預算程序的問題，而是一場對弱勢者的政治打壓。這筆高達300億元的中央擴大租金補貼專案，原本是為了協助廣大租屋族減輕生活壓力，卻在立法院的協商與表決中遭到部分凍結，導致約75萬戶有補貼需求的民眾，可能面臨補貼中斷的危機。

「學生來說，這不是抽象的數字，而是每天生活的壓力！」楊姿潁橋掉，學生不一定是經濟弱勢，但學生確實處於結構性困境，學生並不是自願選擇租屋，而是被迫租屋，因為大多數的大專院校宿舍數量非常少，都市化所帶來的租屋壓力，讓許多離鄉就學的學生，幾乎將生活費的大半都投入租金，甚至有人為了省錢而選擇不安全、低品質的環境，只為能夠完成學業。

楊姿潁批評，立法院凍結與居住權息息相關的預算，無異於將學生與弱勢族群的基本生活權利當作政治籌碼，青民協強烈譴責這樣不負責任的行為。她呼籲，立法院應儘速解凍「國土管理業務」，保障租金補貼的持續執行；行政部門應強化針對學生租屋需求的支持政策，將學生納入制度設計的核心對象；各黨派立委也應誠實面對，是否真心支持學生的居住正義，還是將其犧牲於政治算計之下。

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