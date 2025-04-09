議員要求動支產發基金協助產業 盧秀燕：除了產發基金還有二備金

盧秀燕表示，協助產業會動用產發基金及二備金。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/09 14:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國總統川普宣布對我課以32%關稅措施，產業哀鴻遍野，除了中央880億元補助，民進黨台中市議員黃守達今天在市議會提出質疑，台中市政府能提供什麼協助？中央準備14日公布各項補助措施，要求市長盧秀燕提出具體的產業補貼加碼措施，除了第二預備金5億元，更呼籲盧秀燕動支台中市產業發展基金29億來挹注，幫助產業度過難關。

市長盧秀燕表示，除了動支台中市產業發展基金29億來挹注，還有第二預備金5億元，共34億元，如果不夠的話會啟動市議會申請特別預算。

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台中市議會今天進行市長施政報告，市議員黃守達指出，因應關稅，市長盧秀燕提出6大策略，並支持總統賴清德與行政院長卓榮泰的補助策略，也呼籲立法院盡速通過880億特別預算等部分，他表示肯定與認同。但市民更想知道，台中市可以多做什麼？

黃守達表示，雖然盧秀燕提出6大策略，但他認為只有方向與概念，沒有具體數字。6大策略其中包括勞工補助方案、擴大分散分美市場訂單、補助廠商拓銷參展等。而不管是什麼措施，都需要市府挹注資源在台中的產業上。

黃守達認為，台中市政府不只對接中央，更要加碼補助。如屏東縣政府就已經提出加碼補助。對此，市政府必須儘速準備相關財源。

黃守達建議，市府應考慮動支台中市產發基金，根據今年度預算，該基金預計年底現金為29億7125萬1千元，將近市長二備金的6倍之多，盧秀燕應該給予承諾。

市議員黃守達（右）要求動用產發基金來協助業者。（記者蘇金鳳攝）

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