880億應對川普關稅 溫朗東：割捨汽車、保健食品確保電子、機械業命脈

名嘴溫朗東。（資料照）

2025/04/09 13:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰7日邀集立法院朝野黨團於行政院會商，行政院發言人李慧芝表示，卓揆期盼朝野黨團共同支持行政院所提「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案。對此名嘴溫朗東表示，補貼計畫只是關稅戰場上的嗎啡，台灣仍需壯士斷腕，割捨掉汽車、保健食品等長期在台受關稅保護的產業，以確保電子業、機械業等台灣經濟命脈的未來發展。

溫朗東在臉書PO文表示，川普的關稅震撼彈在全球引發驚天動地的效應，台灣也未能倖免。行政院在第一時間提出的880億補貼方案，雖有應急之效，但顯然治標不治本，未能針對川普真正關切的雙方貿易順差、關稅壁壘等核心問題給予正面回應。幸而到了週日，賴清德親上火線，定調台美之間「零關稅談起、不進行關稅報復、擴大對美投資採購」等明確方向，迅速穩定了國內輿論。

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溫朗東分析，川普的關稅政策本質上是要求全世界在美國與中國之間做出明確選擇。對台灣而言，這道選擇題答案其實不難：美國要的是財富與就業機會，中國要的則是軍事與主權上的控制。若要維持台灣民主自由的現況，就沒有靠攏中國的理由。

溫朗東指出，行政院880億元的補貼計畫，說穿了只是關稅戰場上的嗎啡，無法針對川普真正在意的貿易順差與關稅壁壘，或更深層的美國就業機會問題進行有效回應。補貼或許能暫時減輕受關稅影響產業的衝擊，但無法成為談判桌上的籌碼，甚至可能激怒川普在未來加碼更多關稅，因此，受損產業的補貼僅能是政策配套之一，台灣仍需壯士斷腕，割捨掉汽車、保健食品等長期在台受關稅保護的產業，以確保電子業、機械業等台灣經濟命脈的未來發展。

溫朗東續指，罷免藍委的主因在於反共立場，藍委一年多來主打疑美論、阻礙對美軍購、主張與中國增加經貿往來，這些恰恰都是川普最忌諱的。那些想在美國與中國之間劈腿的國家，如今都正承受著川普無差別的關稅鐵拳。

溫朗東直言，若任由藍委繼續以「親美和中」為外皮，包裹「親共促統」的實質，台灣所遭受的衝擊將比現在更為劇烈。在全球地緣政治加速分化的當下，台灣必須堅定站在自由民主陣營，若因藍委亂政而與美國漸行漸遠，後果不堪設想。

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