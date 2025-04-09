美對中加徵關稅累計達104％ 陸委會：中國將「以戰止戰」不會退讓

美國總統川普揮下關稅大刀，中國揚言奉陪到底，結果川普對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率達104%，4月9日生效。（路透）

2025/04/09 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普揮下關稅大刀，中國揚言奉陪到底，結果川普對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率達104%，今日9日生效。陸委會分析，若中國輸美產品持續面臨104%關稅，將進一步衝擊出口表現，目前美中經貿衝突呈現「以戰止戰」情勢，研判中國不會輕易妥協、退讓。

立法院外交國防委員會明（10）日邀請外交部、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、央行等單位，報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」。

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陸委會送交國會的報告彙整，今年1月川普就任後，簽署「美國優先貿易政策」備忘錄，其後發布一系列對中國直接與間接關稅、貿易及投資調查措施。關稅措施方面：一、今年2月4日及3月4日起兩度對中國加徵10%關稅，共計20%關稅。二、3月12日起以國家安全為由， 對所有進口至美國的鋼鋁製品課徵25%關稅。三、4月2日起，對購買委內瑞拉石油的國家中國為主要進口國課徵25%關稅。

四、美國4月2日宣布將對所有國家課徵10%基本關稅，今年4月5日生效；另針對對美國貿易逆差較大的約60國家徵收「對等關稅」，中國在前述加徵關稅基礎上，再加徵34%關稅，將於4月9日生效。五、4月2日美國簽署行政命令，取消來自中國及香港進口商品 「小額豁免」待遇（800美元以下的商品輸美可免關稅或特定稅項），將於5月2日生效。六、因中國未撤銷對美報復關稅，4月9日起對中國再加徵50%關稅，總計對中加徵104%關稅。

陸委會指出，面對「川普2.0」經貿施壓舉措，中國採取對美產品加徵關稅等反制措施。「已實施措施」包括自2月10日、3月10日起 分別對部分美國能源、農產品等產品加徵10至15%關稅。4月10日起，對美國所有進口商品加徵34%關稅；中國並對美國進行貿易及對美企發動反壟斷調查。

陸委會提及，中國對美新增出口管制，包含對稀土等部分稀有金屬產品及技術實施出口管制、新增美國實體至不可靠實體清單及出口管制清單等。新增進口限制方面，包含禁止美國原木進口、暫停3家美企大豆輸中憑證、禁止因美納公司向中國銷售基因測序儀 、暫停6家美國企業產品輸中資格，涉及高粱、禽肉骨粉及禽肉產品等。就美國關稅措施向WTO提起爭端解決，目前美中已於WTO啟動諮商程序。

陸委會彙整，未來中國可能反制措施。針對美國對中國加徵104%關稅，中國商務部表示，「如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施，維護自身權益」。中方官媒並稱已準備6項反制措施，一、大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅。二、禁止美禽肉輸華。三、暫停中美芬太尼合作。四、服貿領域反制措施。五、禁止美國電影進口。六、調查美企在華知識產權獲益情況。

針對美國關稅措施對中國的影響，陸委會指出，川普宣布對等關稅政策，依據中國相關機構評估，若中國對美出口面臨54%關稅，推估對美出口減少逾30%，中國總出口將下滑4.5%。若中國輸美產品持續面臨104%關稅，將會進一步衝擊其出口表現。

陸委會進一步提到，依相關機構初步評估，在中國輸美產品面臨54%關稅情況下，將使中國國內生產毛額GDP年增率約下降1至2.4個百分點。彭博經濟研究顯示，若美國對中國關稅達如此高水準，美中之間的貿易會縮減至幾乎為零，在缺乏更多政策刺激下，今年中國經濟成長目標5%，恐無法實現。

陸委會評估，美國對中國加徵104%直接關稅，且透過次級關稅間接施壓中國，中國也以反徵關稅、出口管制等措施反制美國，美中經貿衝突呈現「以牙還牙」、正面衝突的態勢。惟目前美中經貿衝突呈現「以戰止戰」情勢，研判中國不會輕易妥協、退讓。

陸委會指出，中國於4月5日發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，譴責美國損害以規則為基礎之多邊貿易體制，強調將堅定推進全球化，反對單邊主義和保護主義，呼籲各國維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

陸委會分析，近期中國屢於多邊及區域採取行動，除於WTO提訴美國外，中日韓亦承諾將加速中日韓FTA談判，中國專家並倡議組成「零關稅同盟」應對。川普孤立主義、單邊主義或將成為中國的「戰略機遇」，以此動搖美國與同盟國的關係。

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