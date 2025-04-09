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    立委籲國會助理納「接密查核」機制 調查局建議修法完備法令才可行

    立法院外交及國防委員會9日邀國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會9日邀國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。（記者廖振輝攝）

    2025/04/09 12:55

    〔記者方瑋立／台北報導〕近期各界共諜案頻傳，有機會接觸各項國家機敏資訊的國會助理亦成滲透目標。民進黨立委羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人今（9）質詢國安局局長蔡明彥等相關情報機關首長時，關心國會助理可否主動納入「接密查核」機制，或在錄用前提供可疑資訊以供人事審核。對此，法務部調查局局長陳白立回應強調，執行上沒有困難，但因涉及個人隱私與資料，應修法完備相關法令才可行。

    羅美玲表示，不管軍人或政府軍官被滲透嚴重，其前助理也被滲透，調查局跟蹤涉案人絕非一天兩天，一定是數年的時間，各個國會辦公室在徵聘時看履歷，根本看不出來有涉什麼案件，但國安單位一定是有掌握的，有無辦法針對國安案件做出警示？

    陳白立回應，這涉及「刑事訴訟法」有關偵查不公開的問題，所以在案件執行前提供示警，在法律上是有限制的。

    陳白立強調，調查局當然希望在最短時間內偵破，目的其實是要瓦解其危害的產生，所以會用最快的方式、盡最大的努力進行調查。

    蔡明彥回應陳俊宇詢問時表示，中共對台進行在地協力者或共諜的佈建，常常會蠻全面式的篩選特定目標，例如軍中重要單位，希望能夠刺密取得機敏情訊，有助於未來對台進行軍事活動時，有相關資訊支撐。

    此外，蔡明彥指出，中共也會接觸重要黨政或立法院內部人士，因為這些單位比較容易接觸到政府核密的資料，假如內部對於人員安全查核機制不夠健全的話，自然就會產生漏洞的問題。

    蔡明彥說，有瞭解到立委想要提出相關法規，讓立法院在助理的部份能有安全查核過程，國安單位很願意提供作法，如國安局內有180餘個職務有列入「甲乙丙」級的核密查核對象，若可建立此分級管制標準，漏洞可能會比較減少一點。

    陳冠廷詢問，若先不談修法，國會辦公室現在主動行文可以協助查核嗎？陳白立說明，現在調查局是依照「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」範圍，正面表列目前有1328個職位需要特殊查核，不含國會助理。

    陳白立強調，執行上雖沒有困難，但因為這畢竟涉及被查核人私密的個人資料及隱私，這是很侵入性的做法，應由主管機關行政院人事總處擴大查核範圍，要有法令依據才會比較完備。他也承諾，法務部會提出建議修法方向。

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