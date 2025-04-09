美國對台提高關稅今實施 盧秀燕施政報告：不排除提特別預算

美國對台提高關稅今實施，盧秀燕今施政報告表示，不排除提特別預算。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/09 12:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國對台提高關稅今實施，台中市長盧秀燕今在議會進行施政報告，提及因應美國提高關稅衝擊，除請立法院儘速通過880億支持預算外，因有議員關切台中市是否有自提預算支持產業，盧秀燕指出，除第二預備金及災害準備金可支應外，不排除比照行政院提出特別預算，希望屆時議員多支持。

美國對台提關稅，盧秀燕今在施政報告時也提及台中市已提出6大因應之道，包括一週內完成產業影響態樣調查、呼籲政府公股行庫不要抽銀根、盼立法院不分朝野盡速通過880億元補助方案、研訂勞工輔助方案、分散廠商訂單擴大非美市場、拓銷參展補助，協助業者降低關稅衝擊等。

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不少議員也關切美國關稅變革對台中產業界衝擊，市議員劉士州指出，中央已提出880億特別預算將補助產業，錢最重要的，除中央預算外，地方有多少銀彈提供受害廠商或有沒有災害準備金協助。

盧秀燕指出，目前有議會通過的第二預備金及災害準備金，這次關稅衝擊符合使用條件；劉士州關切，相關預算是否夠用。

市議員施志昌也指出，台中市工具機世界產值已逐漸下降，又逢美國提高關稅，台中市府要加強協助以利業者度難關，目前台中市加5億的第二預備金及29億的產發基金約34億可用來支應協助受美國高關稅衝擊的產業，但相關使用細節是否已出爐。

盧秀燕指出，中央提出的880億特別預算使用細項要到14日才公佈實施辦法，因中央須調查各業別受衝擊程度，目前正在調查台中市產業受影響情形，須先了解後才能做預算使用規劃。

至於現有的預算是否夠用，盧秀燕說，萬一不夠盼比照中央提特別預算，屆時也要拜託議會支持同意市府提出特別預算，以利協助廠商度過難關。

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