評論大罷免被嗆滾出台灣 黃明太：這不理性

民進黨高雄市議員黃明太（右）今天在市議會質詢時有感而發，對於連日來服務處電話被打爆、謾罵情勢感到無奈，呼籲民眾理性、平常心看待議會質詢。（翻攝高雄市議會官網直播畫面）

2025/04/09 12:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員黃明太日前對大罷免提出看法，質疑「台灣是否還有分裂的本錢」，認為政黨不該只有一種聲音，結果大批綠營支持者與網友圍剿。他今天在市議會質詢時感慨，請大家平常心看待建議，「要我滾出民進黨、甚至滾出台灣，像是我已成為中共同路人？完全不理性」。

黃明太今在議會部門質詢結束前表示，身為議員，看不過的沒講不行，但講了可能會有正、反面意見。

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他感慨，議員只是對官員、對政府建議，結果引來兩極意見，一邊稱讚、一邊痛罵，他覺得市民也好、國民也好，都該用平常心看待議會這些建議，議員並沒行政權，只能建議，對高市府可強力監督，對其他的部分、要聽不聽是人家的事，但不用進來罵成這樣，甚至人身攻擊。

黃明太表示，有人要他滾出民進黨、還有人要他滾出台灣，好像他已變成中共同路人？ 這是完全不理性的講法。

黃明太上月27日質詢時表示，兩岸搞到好像非一戰不能解決問題，台灣才2300萬人口，要對抗中國10幾億人口，質疑「台灣還有分裂的本錢」？但此番言論引發綠營支持者不滿，有人要求他退出民進黨，服務處連續多日電話被打爆，黃明太也透過臉書數度喊話，今天在議會有感而發。

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