中配須證明喪失原籍否則恐離台 傅崐萁：不要在台灣內部找敵人

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/04/09 12:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕中國配偶接獲移民署通知，要補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等文件，否則將在3個月內撤銷在台定居證，引發不少在台定居2、30年的中國配偶恐慌。立法院國民黨團總召傅崐萁表示，法律不可溯及既往，不要在台灣內部找敵人，我們應該好好追思鄭南榕先生，不是埋葬台灣的言論自由。

傅崐萁表示，國家此時此刻面對全世界的金融海嘯，而且可能是停滯性的大蕭條，可能3年、5年，甚至10年都無法回復，朝野應該大家團結在一起，不要在台灣內部找敵人。

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傅崐萁表示，這些陸配在台灣已經入籍20年以上，就算是當時登載不實，也已經超過追訴期。而且法律不能溯及既往，這是聯合國人權兩公約非常清楚，希望政府懸崖勒馬，不要在台灣內部找敵人。

傅崐萁表示，任何言論的資由我們都應該予以尊重，面對於鄭南榕先生我們應該好好紀念、追思他，而不是在此時此刻埋葬了台灣的言論自由，更不可以法律溯及既往，盼政府趕快團結朝野，這才是當務之急。

傅崐萁表示，台灣現在面臨的危機是，台灣不是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、歐盟和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員之一，極度可能成為經貿的棄嬰。在這麼嚴重的產業衝擊之下，希望台灣趕快協談加入這些關稅領域，打另外一個大聯盟，把對美出口的23%尋找新的市場，這才是政府迫切的應盡事項。

對於民進黨立委、台美國會議員聯誼會會長王定宇要組團赴美，傅崐萁表示，對於國會外交，各黨各派能夠在這次台灣產業面臨空前撞期的時候，能赴美遊說和協談，他都樂觀其成。希望大家群策群力、不分朝野，面對國難當頭大家應該團結一心、一致對外，把最好的條件帶回台灣，讓台灣的產業有所適從。

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