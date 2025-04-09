32％關稅新北議會藍營批中央還在搞罷免 綠提案要求侯友宜專案報告

美國對台灣課徵32%的對等關稅，新北市議會國民黨團（圖）今（9）日舉行記者會抨擊中央無能、國難當頭還在搞罷免，民進黨團則反擊要藍營別打烏賊戰，要求侯友宜來專案報告。（記者黃子暘攝）

2025/04/09 12:21

〔記者黃子暘／新北報導〕美國對台灣課徵32%的對等關稅，政府提出880億元應對政策並啟動對美談判相關作業。新北市議會國民黨團今（9）日舉行記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰等不思應對經濟產業衝擊，反而還在搞大罷免，更點名呼籲大眾唾棄「帶頭搗亂」的聯電創辦人曹興誠。新北市議會民進黨團則反擊，公民團體大罷免發起時間早於美國總統川普當選之前，請國民黨不要混淆視聽，並將提案要求新北市長侯友宜赴議會針對關稅政策進行專案報告。

市議會國民黨書記長王威元與黨籍議員林國春、林金結表示，民進黨政府「執政無能！股民遭殃！」全球早幾個月就知川普要抽關稅，但民進黨公職卻是無心國政搞大罷免，沒有事前準備，卓榮泰還要全國「安心睡覺」；政府把「護國神山」台積電賣給美國，美國對台灣並沒有比較優待，中央無能要靠地方政府自救之餘，民進黨還在搞大罷免等政治動作。

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國民黨團說，媒體想訪問經濟部長郭智輝，還被立法院民進黨團總召柯建銘擋住，還跟全國人民說「可能我預估10%左右而已」、「大家趕快，台積電越跌趕快去買」，試問4月1日買台積電的股民賠錢是否可以找柯建銘討？林金結更點名曹興誠帶頭搗亂、嗆聲「台灣關稅高低，干你什麼事」，一個企業主不思好好經營企業，呼籲大眾一起來「唾棄」國難當前還在搞大罷免的曹興誠與民進黨。

市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副召集人蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈反擊，國民黨「混淆視聽假議題，民團罷免真民意」，民團大罷免早於川普當選之前，與對等關稅是兩碼子事，政府已在第一時間派員前往美國爭取談判，並非幾個地方政府開會就可解決的問題；罷免是人民選擇罷免不適任立委的行動，也是憲法賦予民眾的權利，藍委過去一年在國會濫權、濫刪總預算，全球面臨重大危機時不思反省，還嘻笑說要罷免川普，種種失控言行難怪讓人民想罷免，有什麼好怨的？

民進黨團指出，政院提出880億元因應預算，藍營內部還起內訌，黨主席朱立倫一下說880億元「大撒幣」又說880億元不夠，希望國民黨搞清楚立場再來開記者會；此外，盼新北市等地方政府一同支持政院預算，並且民進黨團將在今日新北市議會的程序會提案，希望侯友宜針對關稅議題到議會具體說明有哪些政策可實質幫助中小企業，希望各黨團一起支持提案。

新北市府發言人、新聞局長李利貞回應，市府均尊重議會決議。

美國對台灣課徵32%的對等關稅，新北市議會國民黨團今（9）日舉行記者會抨擊中央無能、國難當頭還在搞罷免，民進黨團（圖）則反擊要藍營別打烏賊戰，要求侯友宜來專案報告。（記者黃子暘攝）

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