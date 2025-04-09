黃國昌要求徹查與鍾文智有關所有金流 鄭銘謙：證據到哪裡就辦到哪

立法院司法及法制委員會9日邀司法院副秘書長、法務部長鄭銘謙（中）、通傳會代理主委、數發部長、教育部長、陸委會主委、移民署長、國安局長及人權會率所屬相關單位專題報告「言論自由不在？界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」並備質詢。（記者廖振輝攝）

2025/04/09 12:38

〔記者林嘉東／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（9）天就「國家介入特定政治言論的法律邊界」專題報告，民眾黨團總召黃國昌質詢法務部長鄭銘謙，質疑檢察官去年12月就知道，高院對詐欺、洗錢犯鍾文智裁定加保，未延長科控時，為何沒有採取行動？並引用民進黨立委郭國文曾要求，全面徹查與鍾文智有關所有金流；鄭銘謙回答：「北檢已立案偵辦，證據到哪裡，就辦到哪裡。」

黃國昌質詢鄭銘謙時拿出公文指出，鍾文智增加保證金取代科技監控，檢察官去年12月16日就知道，知道後做了什麼，為何沒有採取行動？鄭銘謙說，有關科技監控的裁定，檢察官沒有辦法表示意見，但檢察官可以促請法院，促請法院注意檢察官對事實上或法律上重要爭點的意見。

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黃國昌指出，高等法院裁准鍾文智今年1月去香港參加大灣區碳中和協會，裁定理由指出鍾獲邀到場演講，但鍾文智根本不是主講人，因為活動網頁裡根本找不到鍾文智名字，當初法官閉著眼睛做出此裁定，明日他將質詢司法院這議題。

黃國昌最後呼應，民進黨立委郭國文之前提及，徹查所有與鍾文智有關的金流。對此，鄭銘謙指出，北檢已立案偵辦；黃國昌則回應，北檢立案案子太多了，只要有特殊關係的，就放著不會動啦。鄭銘謙回說，會把立委黃國昌的意見轉給北檢，並強調：「證據到哪就辦到哪裡。」

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