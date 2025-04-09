美關稅衝擊企業 新北提4大行動方案

新北市帶領20家優秀企業組成「新北形象館」，向世界展示台灣在智慧製造、工業4.0及AIoT等實力。（圖由經發局提供）

2025/04/09 11:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕美國近期對台灣實施32%的對等關稅政策，造成產業衝擊，新北市政府今天提出4大行動方案，包括成立關稅因應專案小組、加碼開拓多元市場、提供市場分析與法規課程以及信保貸款利息補貼政策，希望協助產業度過難關。

市府經濟發展局副局長黃碧玉今天在市政會議報告指出，面對美國關稅政策衝擊，新北市已啟動「四大行動方案」，首先，跨局處成立3大專案小組，由經發局「企業紓困小組」提供一站式資源對接服務，受影響產業如果不能在法定期間內繳清稅捐，可向稅捐處申請延期或分期繳納。

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法制局「穩定物價小組」監控重要民生物資的供需情形及價格，確保物資不出現短缺或聯合漲價行為，將與調查局、市刑大聯合稽查，嚴防不法囤積或哄抬物價；勞工局「就業穩定小組」執行企業預警訪視與輔導機制，提供法令諮詢、爭議調解與涉訟補助等，並協助被資遣勞工請領失業給付，擴大辦理失業者職前訓練及在職訓練。

第二，為加強工業、農業開拓多元市場，經發局將提供受影響廠商額外參展補助，4月15日起受理，補助對象為受美國關稅影響，近1年具輸美實績的新北企業，補助至非美國家參展每家4萬元或8萬元，並邀請低關稅國家買主來台；針對輸美受阻農產品，農業局透過線上或實體展售通路，全力協助銷售。

第三，舉辦市場分析與法規培訓課程，助企業掌握市場訊息，強化應變能力；第四，提供信保貸款利息補貼，申請資格為企業近3年具出口實績，且受美國關稅影響，企業單月營收較去年同期或前6個月任1個月衰退15%，向經發局申請中小企業信保貸款核准後，提供利息補貼，貸款額度200萬元內的利息補貼8成，為期6個月。

經發局表示，自2013年啟動出口拓銷計畫以來，已協助305家企業進軍19個國家，累計舉辦超過7660場媒合活動，創造近新台幣100億元的出口佳績。今年3到4月副市長陳純敬率20家企業參加波蘭洽商會，在德國漢諾威工業展設立「新北館」，預估創造逾5億元新台幣潛在商機。

針對美國關稅政策衝擊，新北市提供企業至國外參展補助，開拓多元市場。（圖由經濟發展局提供）

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