誰出馬與美談判關稅？ 傅崐萁：邀張忠謀有正面加分效果

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/04/09 12:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普上週宣佈美國對等關稅政策，將對台灣課徵32%關稅，並於今天（9日）中午起實施。對此，立法院國民黨團總召傅崐萁今受訪，呼籲賴清德總統邀請台積電創辦人張忠謀擔任赴美談判代表團成員，為台灣做最後的背水一戰，相信對整體結果有正面加分的效果。

傅崐萁表示，賴清德總統已經指派行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫前往美國進行關稅談判，國民黨團樂觀其成。他相信鄭麗君有非常良善的溝通能力，龔明鑫也有專業獨到的經驗，但希望這次的談判能盡快有結果。

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傅崐萁表示，產業界現在所面臨的困難是各產業到底要繳多少額外的關稅？還莫衷一是，政府現在仍未公告相關明細。現在許多產品也被告知60天內無法出貨到美國，甚至有訂單要撤銷，讓國內產商蒙受巨大損失，連無薪假都開了第一槍。對美談判如果沒有明確的結果，產業將無所適從。

傅崐萁表示，停滯性的通膨即將要到來，盼政府能夠抑制物價，尤其台鐵票價漲幅高達30%，公共運輸調漲、萬物齊漲，政府對於公共運輸和所轄的事業是否在此時此刻調漲，盼政府三思，甚至立法院會來做出決議，希望行政院暫緩這些措施。

傅崐萁表示，對於這次台積電、聯電到美國投資，必須經過投審會、國安單位的審查，國民黨團對於赴美投資不反對，但必須程序完備。

傅崐萁也呼籲賴清德總統，是否可以邀請張忠謀擔任赴美談判代表團的成員之一，張忠謀過去多次代表國家參加APEC等重要的國際經濟合作會議，對於這次台灣面臨經貿迫切的危機，敦請張忠謀為這次談判團代表成員之一，以及台積電到美國是否作擴大的投資及技術移轉，都有十足的代表性。。

傅崐萁強調，張忠謀不只代表台灣，也是科技產業界龍頭，如果張能可以代表台灣去美國進行關稅談判，相信對台灣整體最後的結果是有正面加分的效果。希望賴總統盡快和張忠謀來協商，是否邀請他為台灣做最後的背水一戰。盼賴清德廣泛運用這些德高望重的經貿人物來為台灣發聲。

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