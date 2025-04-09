僑委會發起「送愛緬甸」公益勸募 越南台商捐100萬響應

僑委會今日發起「有僑無礙·送愛緬甸」公益勸募活動，號召國內民眾與海外僑胞共同響應捐款。圖為緬甸賑災物資。（圖由僑委會提供）

2025/04/09 11:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕緬甸3月28日發生強震逾3500人罹難，傷亡人數持續增加。僑委會今日發起「有僑無礙·送愛緬甸」公益勸募活動，號召國內民眾與海外僑胞共同響應捐款；在僑委會委員長徐佳青見證下，越南台商、海華文教基金會董事長吳明穎率先響應，捐出新台幣100萬元賑災。

徐佳青表示，強震已經過了2個多禮拜，第一時間救災告一段落，很多生還者處境越來越艱困，雖然軍政府與當地反抗軍勢力有暫停軍事動作，不過在救援仍相對困難，這與緬甸長期的邊境管制及封鎖有很大關係。

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徐佳青指出，海華文教基金會的捐款帳戶，本週一已通過衛福部的認證，可以接受外界捐款。海華文教基金會董事長吳明穎是在越南發展非常成功的台商，今天站出來捐出第一筆善款，希望台灣民眾能發揮愛心，集中力量對緬甸進行捐款救助。

徐佳青提及，緬甸當地缺乏飲用水、醫療資源，曼德勒的死傷人數非常多，將針對在緬甸的80間僑校進行復健工作。僑校師資方面是靠台灣支援，13名在緬甸的台灣教師受到影響，緬甸僑校已經全面停課，台師已返台休息。

徐佳青說明，在台灣的緬甸僑生有3000多人，加上泰國部分合計有5000多人，因為地震對泰國的災害只在曼谷，所以這次賑災會集中量能在緬甸。第一批賑災物資已從仰光打包，4月2日進入瓦城，用貨車送到曼德勒的孔教學校，隔日開始發放物資到災民手中。

徐佳青也說，曼德勒受到地震重創，目前已經沒有工作機會，更沒有經濟來源，災民只能靠外界救助，在緬甸的台商集中於仰光，他們都非常熱情募集了許多物資送到災區。

她強調，當地傷亡人數高達萬人，幾十萬人生活受到影響，目前台灣的賑災物資是在仰光當地採購，由緬甸台商總會自行採購及運送的。現在正好是最高溫時候，緬甸潑水節4月22日，屆時雨季將會來臨，之後賑災可能受到雨季影響，也會需要遮蔽的地方，將發送醫療用品讓災民能夠使用。

另外，僑委會規劃本週舉辦2場為緬甸祈福的活動，4月11日（五） 17時至19時在台北市立大學中正堂，4月12日（六） 14時至16時在台中國立中興大學圖書館國際會議廳；徐佳青說，僑委會將在北部、中部舉辦宗教祈福儀式，希望在台緬甸學生能夠參加。

緬甸3月28日發生強震逾3500人罹難，傷亡人數持續增加。僑委會今日發起「有僑無礙·送愛緬甸」公益勸募活動，號召國內民眾與海外僑胞共同響應捐款。（圖由僑委會提供）

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