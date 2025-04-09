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    歷史哥直播露性癖「亂X、巨X、內X、不斷做X」 八炯酸：新舔共姿勢？

    歷史哥直播截圖。（圖擷取自八炯 Threads ）

    歷史哥直播截圖。（圖擷取自八炯 Threads ）

    2025/04/09 13:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅歷史哥李易修近日與網紅八炯槓上，歷史哥昨日開直播要打臉八炯，沒想到在使用「Grok」這款AI時，卻意外暴露搜尋紀錄的關鍵字與紀錄有成人訊息，八炯將直播內容截圖大酸「這是新的舔共姿勢嗎？還是研究歷史？這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！」

    八炯在社群平台Threads貼出歷史哥直播影片，歷史哥一開始使用中國AI「DeepSeek」，但後來卡住便轉用另一個AI「Grok」，但在使用Google搜尋與「Grok」時卻意外露出搜尋的關鍵字與紀錄。

    八炯將關鍵字截圖，可以看到「Grok」露出的關鍵字有「內X、亂X、不斷做X」，而使用Google露出的紀錄有「GX小妹～小力點小力點～」、「G杯小姐姐巨X大量中X」。

    八炯在貼文中大酸「我真的要笑死，這個親共網紅開直播要打臉我，結果搜尋紀錄翻車！亂倫？內射？不斷做愛？？這是新的舔共姿勢嗎？還是研究歷史？這樣我不知道要叫你歷史哥還是亂倫哥了！？」、「G罩杯中出，這估計也是學術研究齁，我才懶得件監視你勒，一堆粉絲丟給我的好吧，對了我要怎麼稱呼你，亂倫哥還是人類情欲研究哥？我是做不到經營六年還在30萬訂閱啦，30幾歲還在看學歷，代表你工作成就很失敗。」

    在 Threads 查看

    八炯Threads貼文。（圖擷取自八炯 Threads ）

    八炯Threads貼文。（圖擷取自八炯 Threads ）

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