阻撓罷免連署？新竹市里長陳海峰：幫誤簽老人家討回連署書

新竹市國民黨籍武功里長陳海峰遭控阻擾市民簽罷免連署！里長陳海峰受訪稱有老人家已簽連署但搞不清楚想拿回連署書。（照片取自網路社群貼文）

2025/04/09 10:56

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竹市罷團控武功里長帶人鬧場 威脅辱罵志工、阻民眾連署

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「雙罷免」（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署已進入最後衝刺階段，有罷免志工在社群串文上提到昨天（8日）一早在新源市場宣講時，竟有里長來鬧場，還氣燄高漲大聲喝斥志工「作亂」，經查是國民黨籍的東區武功里長陳海峰，痛批帶頭恐嚇及阻擾民眾連署，公然妨礙市民行使公民權。

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對此，陳海峰受訪解釋，是有里民昨天一早去市場簽了罷免連署書，但這名阿姨搞不清楚為了什麼事連署，後來想拿回連署書，他陪同這位阿姨去拿回已簽的連署書，後來派出所員警也到場，最後阿姨也拿回連署書了，他只是希望罷免志工要說清楚，不要拉著不知情的里民簽名，沒有阻擾罷免連署行為。新竹市選委會及市府對此尚無回應。

有罷免志工在社群threads發文質疑「難道竹市的里長都這麼可怕嗎」？文中指稱，志工昨天一早在新源市場進行罷免連署，雖一早便知該地區政黨傾向為「深藍」，但相信還是有些許願意支持罷免活動的民眾，會願意出來。「沒想到連署活動進行到一半，突然間一位大哥帶著幾位朋友衝過來，氣焰高漲的辱罵他們『在這邊作亂』」，指責志工是「台灣亂源」，不准在這邊寫連署。還各種「花式叫囂」，當下已讓志工嚇到不行。

後來此人竟阻撓欲來簽署的民眾，還厲聲指責罷免志工是騙子，更誇張的是竟然一直拿手機要拍攝連署民眾，所幸埔頂派出所警員及時抵達維持秩序，才沒有讓情況再惡化下去，志工特地感謝警員協助、制止對方的過激行為。

罷免志工說，後來才知此人是當地武功里長陳海峰，氣憤地說「一位里長違反行政中立，然後又來擾亂罷免連署的自發活動，這樣到底適不適合當里長？還是新竹市的里長適用的規範跟大家不一樣」？

新竹市有里長阻擾市民簽罷免連署，若此行為確實，已涉妨害他人選舉活動相關刑責。（讀者提供）

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