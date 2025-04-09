「鮮奶週報」、北捷遊憩公司成立 北市追加預算送市議會

台北市「鮮奶週報─生生喝鮮奶」試營運上路，4月14日將正式上路。（資料照）

2025/04/09 10:52

〔記者何玉華／台北報導〕因應台北市補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」上路，以及在今年7月1日將成立的北捷遊憩事業股份有限公司（北捷遊憩公司），台北市政府市政會議通過總預算第一次追加（減）預算案暨附屬單位預算及綜計表修正案，歲入追加75.83億元，歲出追加3.22億元，並送台北市議會審議。

台北市政府於8日的市政會議通過114年度總預算第一次追加（減）預算案暨附屬單位預算及綜計表修正案；主計處指出，歲入追加75.83億元，歲出追加3.22億元，相抵後賸餘72.61億元，扣除債務還本20億元，收支賸餘52.61億元，將以減少114年度總預算移用前年度歲計賸餘方式處理。

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追加（減）預算內容包括中央撥付113年度第13次普通統籌分配稅款，追加歲入預算75.65億元；另教育局為辦理「鮮奶週報–生生喝鮮奶」計畫與支應維揚營區土地有償撥用費用及私立教保服務機構敬師禮金、體育局辦理教育部體育署補助天母棒球場優化場地設施計畫、工務局新建工程處支應「臺北市士林區光華段四小段508-6地號等29筆土地都市更新事業計畫及擬訂權利變換計畫案」道路工程補償費等、工務局衛生下水道工程處等2個機關支應114年度所需不足電費，追加歲入預算0.18億元、追加歲出預算3.22億元。

台北捷運公司與市府共同投資成立的北捷遊憩公司將於今年7月成立，台北捷運公司修正預算案收入減少5.16億元，支出減少5.09億元，北捷遊憩公司創業預算案編列收入5.41億元，支出5.17億元。

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