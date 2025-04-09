川普關稅震盪全球 蔡明彥曝三大觀察重點

立法院外交及國防委員會9日邀國安局長率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，國安局長蔡明彥會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/04/09 10:41

〔記者方瑋立／台北報導〕川普關稅政策震撼全球，國安局局長蔡明彥今天（9日）表示，美國關稅政策對全球經貿影響深遠，70幾個國家積極希望與美談判溝通，後續三個觀察重點，包括是否掀起「關稅戰」、保護主義是否興起及是否有雙邊或多邊的自由貿易協定（FTA）成形。

蔡明彥今赴立院進行「國家情報工作暨國家安全局業務概況報告」，並備質詢，會前接受媒體聯訪。

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針對川普拋出關稅震撼彈，蔡明彥表示，美國關稅政策對全球經貿產生影響非常深遠，政府所採取的措施並不是採取報復，而是提出較具體的方案確保本身產業的利益，並盤點、評估各產業在此關稅政策下可能受到的衝擊跟影響。

蔡明彥說，總統率領府院團隊與產業界有非常多的溝通跟座談，以了解高科技產業跟傳統產業可能受到的影響跟衝擊，也已提出短期應急方案及中長期產業佈局發展。

蔡明彥指出，總統有指示啟動台美間的戰略溝通，所以政府也在上週末透過管道跟美方來反映我方在台美關稅協商的立場跟提議，美國白宮資深官員也已證實雙方溝通管道已啟動。

蔡明彥強調，府院已針對台美關稅協商召開多次會議討論，重點置於是否啟動零關稅的協商、如何撤除非關稅的貿易障礙，以及加強對美投資採購，還有洗產地、出口管制機制策進作為，透過充分協商準備，也希望美方同意協商過程後，可以很快推動進展。

至於川普大刀是否將導致中國趁機拉攏其他友盟國家？蔡明彥指出，現在國際反應分為幾種，第一是報復，如中國、歐盟、加拿大有提出報復關稅的項目；第二部份最多，至少有70餘國家仍希望跟美國展開磋商；第三則仍在評估觀望，後續需要注意的三點，包括是否掀起關稅戰、有無保護主義浪潮在國際金融體系出現，以及是否有雙邊、多邊的FTA開始形成。

國安局長蔡明彥立法院備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

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