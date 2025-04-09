揭藍白空轉立院手法 沈伯洋：違法已成為常態

立委沈伯洋。（資料照）

2025/04/09 11:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院8日召開院會，民進黨團第5度占領主席台，持續杯葛議事。議場內，藍綠白三黨將各式標語與手板擺滿議場，議事再度空轉。直到下午，立法院長韓國瑜主持黨團協商達共識，藍綠白三黨暫時休兵。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白在立法院當家後，只要有人接力發言，就提議停止討論；中間有空檔，就宣布散會，有爭議的法案，就直接逕付二讀；沈伯洋去協商，連續兩次，藍白直接站起來走人，讓協商破局。

沈伯洋在臉書PO文表示，Filibuster-「費力把事拖」，是藉由不斷地發言，不吃東西、不上廁所的方式，讓多數黨讓步的一種議事阻撓手法，美國六天前才剛發生：參議員Cory Booker整整講了25小時。蔣萬安在民進黨多數時，也講了兩個小時擋法案，然而，藍白在立法院當家後，只要有人接力發言，就提議停止討論；中間有空檔，就宣布散會，有爭議的法案，就直接逕付二讀；我去協商，連續兩次，藍白直接站起來走人，讓協商破局。

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沈伯洋指出，也就是說，少數黨失去了要求多數黨讓步的槓桿，最終只剩物理性阻撓議事，沒有人沒事喜歡佔領主席台。2024通過的大量法案，如行人交通安全設施條例、工廠管理輔導法、打詐四法、兒少性剝削等，根本沒人去冗長發言，也沒人去佔領主席台。今天要爭的，都是重大爭議法案。

沈伯洋續指，2014太陽花，大家因為30秒就通過服貿而憤怒，佔領了立法院，現在呢？逕付二讀成為常態、發言的權利時常被沒收；國民黨可以關門直接表決，甚至可以在非會議時間違法開會，這些全部都比30秒嚴重。

沈伯洋直言，結果民進黨只是想要擋下違法開會和賣國公投，爭取協商，藍白可以笑整天，他們集中火力攻擊議事停擺，事實上只是要掩蓋，藍白國會的違法已經成為常態。

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