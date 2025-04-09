侯友宜明出席行政院會 反映地方產業心聲

新北市長侯友宜明天預計出席行政院院會，向中央反映地方產業的心聲。（記者賴筱桐攝）

2025/04/09 10:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕美國對台課徵32%的對等關稅，造成產業嚴重衝擊，新北市長侯友宜預計明天出席行政院院會，向中央反映地方產業的心聲，希望中央、地方齊心合作，共同尋求解決之道。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，產業界在這段時間反映很多的聲音，不管是新北市產業諮詢委員會，或是他到各縣市交流，都了解到產業的聲音，必須要反映給中央知道，有哪些問題中央可以協助，地方來解決問題。經濟產業是台灣的命脈，期待中央跟地方溝通暢通，針對產業共同的問題給予解決方案，現階段地方首長與中央各部會首長，大家都要齊心齊力面對挑戰。

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針對美國新關稅政策帶來的衝擊，侯友宜說，新北市提出四大行動方案，立即成立應變小組快速處理，很多企業資金受到挑戰，希望銀行不要抽銀根；此外，地方稅收可以延期1年或分期繳納36個月，市府都免計利息，他也呼籲中央調整稅制，對於這次損傷嚴重的產業給予補助或協助減免稅負。

侯友宜強調，除了短期協助以外，長期而言產業界希望營造友善環境，包括能源、人才、缺工問題獲得解決，以及就業環境讓的勞動力能夠安定下來，才是最大的目標。

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