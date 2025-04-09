龍應台引網路民調稱開戰多數人投降 學者引多項調查打臉

中研院學者的發文指出，根據多項全國正式調查顯示，多數受訪者願意在戰爭中為台灣而戰，即使年輕族群相較於高年齡層，防衛意願稍微偏低，但目前統計仍有53%願意為台灣而戰，顯示龍應台參考的網路民調欠缺代表性。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/09 12:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台日前投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還稱多數台灣人希望妥協，不願對抗，引發外界批評。英國時事雜誌「外交家」（The Diplomat）刊出中研院學者的發文指出，根據多項全國正式調查顯示，多數受訪者願意在戰爭中為台灣而戰，即使年輕族群相較於高年齡層，防衛意願稍微偏低，但目前統計仍有53%願意為台灣而戰，顯示龍應台參考的網路民調欠缺代表性、亦不具科學嚴謹度。

中研院政治學研究所研究員吳文欽、東吳大學社會系副教授潘欣欣9日透過「外交家」發表文章，標題為「台灣年輕人不是失敗主義者——數據證明了這一點」。文章內容提到，龍應台日前投書紐時聲稱，若中國入侵台灣，根據社群平台Dcard上的非正式網路民調顯示，年輕人傾向於投降而不是抵抗。

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文章指出，龍應台的論點可能扭曲台灣社會的廣泛現實，並指Dcard的民調乏最基本的調查方法標準，沒有說明受訪者的人口統計特徵，也沒有採用任何權重來反映台灣的實際人口，僅憑這些數據就對年輕人的決心做出籠統的結論，對於試圖了解台灣安全態勢的讀者和政策制定者來說都是有害的。

該文也指出，有大量具有全國代表性的學術調查，與Dcard的民調結果截然相反。其中在1998年至2012年間，調查發現有84%至86%的受訪者願意在戰爭中為台灣而戰，即使是2019年也仍高達77%。中研院社會學研究所進行的2020年台灣社會形象調查也發現，77%的受訪者表示願意捍衛台灣，而該研究所的2021年中國影響力調查則記錄了更高的水平，高達81%。

我國國家級國防智庫「國防安全研究院」於2021年至2024年間展開的一系列具有全國代表性的調查也顯示，有74%至81%的台灣民眾一致表示，如果國家受到中國軍事攻擊，他們願意為保衛國家而戰。即使是最新的「美國肖像」（American Portrait）民調也發現，有63%的受訪者表示，他們將「不惜一切代價」抵抗中國的入侵。

這些調查顯示，年輕人不僅積極參與，而且往往十分投入。即使在18歲至30歲的受訪者中，願意為台灣而戰的比例為53%至88%，略低於年長的受訪者，同樣也顯示年輕人在出現衝突跡象就會屈服的論點是錯誤的。

該文也提到，將台灣年輕人錯誤地描繪為冷漠或失敗主義者，會助長一種有害的論調，可能削弱國際支持、破壞和平。同時與依賴脅迫和宣傳的專制政權不同，台灣的自衛是建立在民主共識的基礎上。台灣的年輕一代是在自由開放的社會中成長的。但謹慎不代表投降，經過嚴謹科學的調查數據，顯示台灣年輕人對於保衛台灣，已經做好了站起來的準備。

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