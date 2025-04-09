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    共諜案頻傳 蔡明彥：不分黨派全面清查、修法嚴懲

    立法院外交及國防委員會9日邀國安局長率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，國安局長蔡明彥會前受訪。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會9日邀國安局長率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢，國安局長蔡明彥會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/04/09 09:46

    〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案頻傳，國安局長蔡明彥今（9）日受訪表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲2個目的，目前已積極與法務部磋商盤點相關法制精進加強空間，「國安法」部份條文已進入討論，盼透過修法讓國安機制更具韌性，避免中共統戰或滲透。

    立法院外交及國防委員會今邀國安局長蔡明彥進行「國家安全情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

    針對近年共諜案頻傳，蔡明彥受訪表示，共諜案本身涉及背叛國家、傷害國家利益的行為，以國安情報團隊來講，針對可能的犯行一定會積極蒐證，務必做到全面的清查、不分黨派。

    蔡明彥指出，國安局希望達到的主要目的有2個，一方面是能夠速查，第二部分能夠嚴懲。在嚴懲部分，國安局已和法務部積極磋商，重新盤點、檢視相關管、法制有無再精進加強的空間，盼透過讓國安機制更為具有韌性，避免中共對台統戰或滲透。

    媒體詢問具體修法細節，蔡明彥回應，「國安法」的部分已經有些條文正在進行討論。

    至於近期所傳個案，蔡明彥說，相關個案因已進入司法偵辦程序，有些還在蒐證當中，還在處理或查察的案件，不適合做公開說明。

    媒體詢問是否有案件偵辦中？蔡明彥強調，只要有相關異常或違法的事態，國安局都會積極蒐集相關的證據，有具體證據就會提供檢調單作必要查處。

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