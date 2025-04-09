大罷免二階連署倒數 罷免羅廷瑋團體澄清惡意假訊息

大罷免二階連署進入倒數計數，台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」表示，近期中六選區流傳大量錯誤訊息。（資料照）

2025/04/09 09:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署進入倒數計數，台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」表示，近期中六選區流傳大量錯誤訊息，包括「連署達標不用再連署」、「一階通過就能跳過二階」、「只簽一次就夠」等，企圖干擾連署進度，罷團強調，二階連署尚未達標，每一份都很關鍵，今宣佈暫停對外公佈連署份數，以免遭有心人士操作。

中六罷團指出，目前距離連署截止只剩最後17天，已進入關鍵決戰時刻，但近來不少民眾反映收到很多訊息，尤其是「連署已達標」，不需要再連署的惡意假訊息到處流傳，企圖混淆干擾連署意願。

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其餘另有「一階通過就能跳過二階」、「只簽一次就夠」等耳語，中六罷團強，這些全是錯誤且極具誤導性的假消息，罷團今早緊急嚴正澄清，罷免必須依法完成各階段程序，每一張有效連署書都至關重要，沒有所謂「夠了就好。

有鑑於有心人士在最後衝刺階段千方百計干擾連署進行，中六罷團強調，為了防止謠言繼續影響士氣，也為了讓資源專注在連署書的填寫上，「敲羅行動」即日起暫時停止對外公布連署進度與份數，接下來的每一天都當作最後一天來衝刺。

中六罷團呼籲民眾不要受假消息干擾，連署份數不能只是達標，必須是超越門檻以確保不補件，穩健推進最終三階投票，填寫連署書一刻都不能停，一張都不能少，籲民眾繼續挺大罷免，還沒填寫連署書的民眾一定站出來行動連署。

中六罷團強調，目前距離連署截止只剩最後17天，已進入關鍵決戰時刻，需要每一位關心中六選區、重視民意監督的市民站出來，用實際行動表達態度，「我們不接受傲慢與背離選民的民意代表」，除了自己完成連署，更請大家帶親朋好友一同參與連署，一起完成這場公民自主的歷史行動。

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