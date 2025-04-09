不要只盯著股市 李忠憲：若罷免失敗民主自由將化為烏有

川普對等關稅政策引發股市全球股災，成大教授李忠憲表示，雖然帳戶蒸發但他卻很平靜，凡而是很焦慮的盯著罷免連署進度，因為他知道，帳戶虧損的，是他一個人未來的生活，但若罷免失敗，民主自由將化為烏有。（資料照）

2025/04/09 09:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅政策，引發股市全球股災，台股也連續兩日重挫。成大教授李忠憲則發文表示，雖然帳戶蒸發但他卻很平靜，反而是很焦慮的盯著罷免連署進度，因為他知道，帳戶虧損的，是他一個人未來的生活，但若罷免失敗，民主自由將化為烏有，為此他呼籲「不要只盯著股市的紅綠燈，請也看一看這個國家的方向燈，還亮著沒有」。

李忠憲在臉書發文指出，他昨天聽到一個美國分析師的言論：美股可能至少還要再跌2成。即使他之前已經做了資產配置的調整，但損失還是相當的慘重。他表示雖然投資和自己以及家人的未來密切相關，但因為覺得這個事情自己是無能為力，因此雖然感到不爽，內心平靜，生活也一如往昔。

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李忠憲表示，相較之下，反服貿電信、反紫光、eID、高虹安當選新竹市長前後、以及立法院被中國攻佔等等，這些距離自己個人生活相對遙遠的事件，他反而心情激動，情緒緊繃，臉書上也一天連續對同樣一個議題發了很多文章。

李忠憲自嘲，「想想自己真是一個奇怪的人，金錢數字的損失看起來相當的具體明顯，對未來生活品質的傷害也可以預期。而有關台灣社會的運動，對於自己的未來當然會有所影響，可是兩者之間對我自己造成的影響以及情緒的反應，為何會有如此的不同？」

李忠憲強調，罷免藍色立委的時間已經不多，最後時刻如果連署的人數不足，這個效應造成的傷害，應該遠遠勝過股災帶來的影響。他認為「不是每個成年的台灣公民都有股票，但每一個都有選票，股票成為壁紙影響的只是一群人，選票在未來消失不見，民主自由化為烏有。理性思考之後，股票投資的損失相較之下，不是微乎其微嗎？」

李忠憲指出，前兩天股市跌10 %的時候，偶然看到有頂大學歷的小草這樣說：1天跌10 %，10天不就歸零了嗎？對此李忠憲表示「看到突然覺得很好笑，1天跌10 %，10天之後還有35%，而且我可以保證不會1天跌10 %，連續跌10天」。

李忠憲直言，股票下跌還會上漲，民主自由如果消失不見，就像香港一樣再也萬劫不復，理性想想怎麼有可能因為關稅、股市這樣的事情，影響了大罷免的進行？

李忠憲表示，有人說，1天跌 10%，10天就歸零。聽起來荒謬，但真有人信，還能自豪發在臉書上。股市就算跌了，還有機會反彈，還有資產配置、還有止損空間。但民主一旦被立法院毀掉，沒有補漲、沒有反彈，連下市都不公告。

李忠憲強調，「我情緒平靜地看帳戶蒸發，卻焦慮地盯著罷免連署進度；因為我知道，帳戶虧損的，是我一個人未來的生活，而罷免失敗的，是我們所有人未來的選擇。10天跌光65%，還剩35%；罷免失敗100%，那是零自由、零責任、零未來」。為此他也呼籲「拜託大家，不要只盯著股市的紅綠燈，請也看一看這個國家的方向燈，還亮著沒有」、「最後的時間，請大家繼續努力吧，大罷免，大成宮！」

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