王鴻薇跑市場搏感情 傳民眾拒握手竟被嗆「無恥」！

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/04/09 00:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的大罷免浪潮掀起，各地罷團如火如荼展開第二階段連署。沒想到本週二（8日）竟傳出，有松信民眾在市場遇到王鴻薇跑行程，拒絕跟她握手竟被罵「無恥」，該消息曝光後引發網友熱議。

政治工作者周軒8日晚間轉發罷免王鴻薇民團志工在Threads的發文，該名志工透露：「今天團隊支援顏若芳議員在晴光市場的加開場，桌椅剛擺好還沒正式開張，就有一位大姐走過來問『可以簽了嗎？』，等她寫完之後，她對我們說這個一定要罷掉，我們說『對！沒錯！』。

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「這位大姐又繼續說，『前幾天在市場遇到王鴻薇，她在找民眾一個一個握手，我不想跟他握，王竟然對我說你怎麼這麼無恥！』」該名志工接著表示，「我們在場的志工聽了全都驚呆了，簡直不可思議，怎麼會這樣對自己的選民，難怪大姐會這麼激動。還真是謝謝王委員啊，我們的生意才會這麼好！」

網友紛紛表示，「是挺難相信的，但想到他們有一個會對鏡頭比中指的，又覺得好像合理了」、「真的很囂張！我拜託大家罷免掉她，我不想再在小孩的學校活動看到她了！」、「認真在嫌連署太少欸！」、「她是不是真的很想打包回家」、「現在是天大地大國民黨的立委最大是吧？是不是表示她已經紆尊降貴和我們一般百姓握手了，我們不接受就是不知好歹？」、「其實我覺得是聽錯，可能是說怎麼這麼『無情』，再白目也不會這節骨眼還這麼嗆吧……」。

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