0121楠西地震修繕補助 南市府已核撥近2億元

南市工務局受理「0121楠西地震」修繕補助及紅黃單補助申請。 （南市工務局提供）

2025/04/08 22:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「0121楠西地震」，南市府持續積極震災後的修繕補助及紅黃單補助申請，目前已核撥近2億元。

南市工務局表示，這次地震共受理4122件緊急評估案件，紅單案件500件，黃單案件1561件，未貼單案件2061件，均已完成評估作業，此外仍有528件複評案件受理中。

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工務局表示，自震災後積極處理損壞評估補助案件審查，希望儘快完成核撥補助款，各公所已受理紅黃單建築物修繕補助案件1017件，送到工務局審核計832件，經核定撥款有617件，金額達1億9400多萬元。

為擴大照顧範圍的一般住宅修繕補助計畫，南市工務局已於3月28日公告，符合資格受災戶得向建築物所在地區公所申請修繕補助金。

工務局表示，災害後危險建築物緊急評估張貼危險標誌（紅、黃單）建築物解除列管申請者，已有17件申請解列。已領取補助款民眾，可參考損壞評估解列公告說明，趕緊完成修繕以申請解列。

工務局表示，紅單結構修繕需檢具由專業技師或建築師出具的「結構構件修繕結果報告」，報請工務局同意後，解除紅單修繕列管。建物拆除則需檢具「拆除完竣報告」，報請工務局同意後，解除紅黃單拆除列管。黃單修繕需檢具「修繕完竣報告」，報請工務局同意後，解除黃單修繕列管。

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