高雄觀光人次遭指灌水 觀光局：依據觀光署資料庫 確實無誤

高市觀光人次遭指灌水，觀光局強調事實毋需灌水。（觀光局提供）

2025/04/08 22:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄去年6923萬觀光人次全國第一，遭藍營議員質疑灌水!?高市觀光局晚間嚴正重申，全國中央及地方各縣市觀光人次，是依「交通部觀光署統計資料庫」各縣市觀光遊憩據點結果，計算基準全國一致，事實毋需美化。

觀光局說明，去年觀光遊客人次6923萬是全國第一，且是連兩年第一，數據事實經得起檢驗；另以台中市政府為例，該市2021亦曾以相同統計結果發布遊客人數全國第一（ https://www.taichung.gov.tw/1728997/post ）；觀光局發布高雄觀光遊客人次全國第一之數據，確實無誤、毋需灌水澎風。

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觀光局指出，全國中央及地方各縣市觀光產值之計算，均依觀光署統計之「平均旅遊支出」作為基礎進行估算，而非以「營利事業銷售額」；其中觀光消費包含「食宿遊購行」等五大面向支出，因此財政部之住宿及餐飲業銷售額統計，無法全面反映觀光產值，也無法準確推估實際的觀光人次，甚至可能包含非因旅遊行程所產生的營業收入。

有議員僅以財政部營利事業銷售額之住宿及餐飲業估算觀光產值，缺漏購物、交通、娛樂等支出，並質疑觀光人次統計有誤實屬誤解，與事實不符，更低估高雄市觀光產值及成果效益。

觀光局表示，高雄市觀光人次不僅連兩年全國第一，在其他多項評比亦榮獲全國第一或全國唯一入榜佳績，其中包括：觀光局榮獲遠見雜誌全國觀光滿意度第1名、天下雜誌卓越治理獎（經濟成長組）優選；領先全國唯一入榜國際旅遊訂房平台Agoda「2024亞洲八大最好玩且最經濟實惠城市」與 Klook「2025全球十大新興旅遊目的地」評鑑；在飯店旅宿與民宿之管理輔導面向，高雄更連7度榮獲全國旅宿業管理「特優」佳績。

高雄觀光成果豐碩，不僅「業界有感」，更經得起檢驗；觀光局及市府各局處同仁辛苦推動高雄觀光的共同努力與亮眼成果，不容抹滅。

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