新北罷免4綠委進2階明領件 連署門檻、1階回顧一次看

新北市有4位民進黨籍立法委員被提議罷免。（記者董冠怡製表）

2025/04/08 22:22

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有4位民進黨籍立法委員被提議罷免，第1階段歷經補足提議人數並經查對通過，發起罷免張宏陸的公民團體「走投無陸」今表示，明天（週三）早上9點，將與發起罷免蘇巧慧、吳琪銘、李坤城及市議員陳乃瑜的罷團，齊赴中央選舉委員會領取連署人名冊格式。如果順利完成領取，代表第2階段連署10日（週四）起跑，60天內徵求連署並造冊提交。

第2階段連署罷免門檻，蘇巧慧2萬5707份、吳琪銘2萬9072份、張宏陸2萬2202份、李坤城2萬6576份，以4月9日領取格式推算，「新北大掃除（去怋除穢）」、「走投無陸」、「三月圍城」等罷團，10日開始連署至6月8日，目前正在討論連署策略。

請繼續往下閱讀...

回顧第1階段提議，4名綠委案件首次送件皆未達法定門檻，不合格率介於2成5至4成，提議前死亡合計507人，其中以張宏陸案180人最多、李坤城案139人次之；有一次補提的機會。

罷團補足提議人數後，4件都已跨過1階門檻（提議人數達原選舉區選舉人總數1%以上，2階提高為10%），3件各多出基本要求約100至600份，李坤城案合格份數2662份，僅比法定門檻2658份多出4人，他發文質疑，罷團補件仍視法律為無物，不合格率3成6、22人提議前死亡，會針對違法部分繼續提告。

記者在李坤城發文當天（3日），就已傳訊嘗試聯繫「三月圍城」媒體窗口詢求有無回應，對方僅說「當然有」，然而直至今日截稿前均無下文。

此外，補提不合格率的部分，蘇巧慧案補提人數比首次送件少，但不合格率從3成3爬升至4成5；吳琪銘案是唯一在2成以下，張宏陸、李坤城案雖有下降，不合格率還是落在3成、3成6；提議前死亡人數則大幅下降，共計104人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法