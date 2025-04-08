為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北罷免4綠委進2階明領件 連署門檻、1階回顧一次看

    新北市有4位民進黨籍立法委員被提議罷免。（記者董冠怡製表）

    新北市有4位民進黨籍立法委員被提議罷免。（記者董冠怡製表）

    2025/04/08 22:22

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有4位民進黨籍立法委員被提議罷免，第1階段歷經補足提議人數並經查對通過，發起罷免張宏陸的公民團體「走投無陸」今表示，明天（週三）早上9點，將與發起罷免蘇巧慧、吳琪銘、李坤城及市議員陳乃瑜的罷團，齊赴中央選舉委員會領取連署人名冊格式。如果順利完成領取，代表第2階段連署10日（週四）起跑，60天內徵求連署並造冊提交。

    第2階段連署罷免門檻，蘇巧慧2萬5707份、吳琪銘2萬9072份、張宏陸2萬2202份、李坤城2萬6576份，以4月9日領取格式推算，「新北大掃除（去怋除穢）」、「走投無陸」、「三月圍城」等罷團，10日開始連署至6月8日，目前正在討論連署策略。

    回顧第1階段提議，4名綠委案件首次送件皆未達法定門檻，不合格率介於2成5至4成，提議前死亡合計507人，其中以張宏陸案180人最多、李坤城案139人次之；有一次補提的機會。

    罷團補足提議人數後，4件都已跨過1階門檻（提議人數達原選舉區選舉人總數1%以上，2階提高為10%），3件各多出基本要求約100至600份，李坤城案合格份數2662份，僅比法定門檻2658份多出4人，他發文質疑，罷團補件仍視法律為無物，不合格率3成6、22人提議前死亡，會針對違法部分繼續提告。

    記者在李坤城發文當天（3日），就已傳訊嘗試聯繫「三月圍城」媒體窗口詢求有無回應，對方僅說「當然有」，然而直至今日截稿前均無下文。

    此外，補提不合格率的部分，蘇巧慧案補提人數比首次送件少，但不合格率從3成3爬升至4成5；吳琪銘案是唯一在2成以下，張宏陸、李坤城案雖有下降，不合格率還是落在3成、3成6；提議前死亡人數則大幅下降，共計104人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播