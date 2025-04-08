未戴安全帽收罰單 彰化市長林世賢開直播調侃

彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽，今天開直播自我調侃說「自首拿到罰單」。 （翻攝林世賢臉書）

2025/04/08 21:53

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽5日遶境彰化市區時，市長林世賢騎機車穿梭大街小巷奔波，不料被民眾拍到未戴安全帽並PO網，引起網友議論，林世賢除立即道歉，還向警方「自首」；林世賢今天（8日）在臉書開直播拿罰單自我調侃說「終於拿到罰單了，連市長都會被開罰單」，還趁機呼籲大家不要心存僥倖，騎機車一定要戴安全帽。

大甲媽遶境進香5日抵達彰化市區，市長林世賢馬不停蹄到各個宮廟巡視，感謝他們無私奉獻的辛勞，期間林世賢穿著市長上衣騎機車，穿梭在茄苳路與大街小巷，沒有戴安全帽被民眾拍下並PO到臉書社團，引發大批網友熱議，有人說首長做了不好示範。

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林世賢指出，大甲媽遶境因為人潮洶湧，坐車不方便，騎機車可以跟民眾打成一片；昨天一整天他騎機車巡視，幾乎全程都有戴安全帽，但貪圖節省脫戴安全帽的時間，騎一小段路馬上又要脫掉，又要到廟裡拜拜，因此在茄苳里兩間廟距離非常短的一小段車程距離中，沒有戴安全帽。

林世賢向彰化警分局「自首」，表示願意受罰。彰化警分局根據影片確認屬實，對林世賢開出告發單，處罰500元罰鍰。林世賢今天在臉書開直播拿著罰單說，終於拿到罰單了，自首拿到罰單，民眾們不要僥倖，連市長都會被開罰，所以騎機車一定記得要帶安全帽。

彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽被抓包，今天開直播自我調侃說「連市長都會被開罰」。 （翻攝林世賢臉書）

林世賢在臉書開直播拿罰單不忘宣導說「一定要記得戴安全帽」。 （翻攝林世賢臉書）

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