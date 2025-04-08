關稅衝擊屏東3產業 周春米：守護產業度過考驗

屏東縣長周春米強調，第一時間已指示縣府團隊啟動應變機制，讓衝擊降至最低。（記者羅欣貞攝）

2025/04/08 22:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國對台課徵32%關稅，屏東縣受影響最明顯的是蝴蝶蘭產業，縣長周春米今天（8日）表示，與相關業者緊鑼密鼓聯繫，盼透過談判守護業者的權益，度過此次考驗。

屏東縣長周春米今天表示，目前盤點出屏東縣在金屬產業、蝴蝶蘭產業、鱸魚產業受到影響，其中比較具體的就是蝴蝶蘭，因為屏東跟台南就是台灣非常重要的蘭花產業園區，出口到美國也佔一定比例，所以後續都跟業者緊鑼密鼓的聯繫，也希望能夠透過談判，守護業者的權益。

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周春米也說，另外也針對一些產業在相關貸款的部分，連結中央政策，屏東縣府同時也出一點力；危機就是轉機，也希望有一些傳統產業能夠透過轉型，來順利度過這一次關稅貿易的考驗。

周春米指出，屏縣鱸魚出口佔全台約10%，蝴蝶蘭則約佔全台出口50%，比較辛苦，目前充分聽取相關業者的意見，能夠朝他們希望的方向去談判，守護大家的權益。

周春米同時指出，一切都還在談判當中，最好的處理方式，還是要大家坐下來好好的、具體的談，把我們的優勢，能夠做的地方，跟美國做最好的溝通，希望能有完美的結果，確保台灣產業、屏東產業，後續相關輸出、出口能順利。

針對美國川普政府最新關稅政策，屏東縣政府昨天也已宣布啟動四大因應措施：

一、產業訪視與建言蒐集：持續深入產銷班、工會與事業單位，了解產業實況，聽取第一線意見。

二、對接中央部會：協助地方產業銜接880億元支援方案，落實便捷申辦與專案處理。

三、擴大市場、提升韌性：協助農產業者開拓新興市場，提升產品識別度與品牌價值；積極媒合製造業拓展多元海外通路。

四、具體補助措施：中小微企業貸款額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月。研發轉型補助，每案加碼上限250萬元。爭取海外訂單補助，每案加碼上限250萬元。補助外銷，蝴蝶蘭業者每公斤10元，並強化蝴蝶蘭、冷凍鱸魚國內外行銷。

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