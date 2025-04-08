美國對等關稅劍指中共 綠營議員籲挺大罷免表態拚自保

南市民進黨議員朱正軒表示，美國對多國加徵關稅非單純經貿手段，重要目的重建排除中國的新型經濟聯盟。（南市議員朱正軒服務處提供）

2025/04/08 21:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對美國前總統川普針對多國加徵關稅所引發的國際經貿震盪，南市民進黨議員朱正軒今（8）日指出，這場風暴不僅是經濟議題，更牽動深層國際政治板塊重組。他強調，美中關稅戰正是台灣突破國際困境的「機會局」，呼籲社會正視台灣國會內部可能成為破口的風險，罷免「通匪立委」以化解美國對於台灣可能成為中國洗產地破口的疑慮。

朱正軒表示，面對國際經濟變局，國民黨立委羅智強戲謔稱「罷免川普」，國民黨趙少康表示「停止對美投資、開放中客」，人民對台灣最大在野黨的期待，絕對不會是如次荒腔走板的言論。

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朱正軒直言，換位思考，如果你是川普，面對一個立法機關被「通匪立委」把持的台灣，能不擔心嗎？他呼籲受到產業衝擊及股災波及的民眾，加入罷免行動，「把國會變乾淨，人人有責」，罷免掉讓台灣人和美國憂心的「通匪立委」，絕對是台美兩國談判的重要籌碼。

朱正軒表示，川普一向以翻桌再談判的強硬路線著稱，此次大規模加徵關稅亦非單純經貿手段，而是意圖藉「對等貿易」之名，重建排除中國的新型經濟聯盟。在此情勢下，台灣外交部與國安會已於第一時間積極與美方交涉，顯見政府對此高度重視。

朱正軒表示，台灣不能報復性反制，反而應透過下修特定項目關稅、擴大對美採購、檢視出超結構來平衡雙邊貿易逆差，台灣談判小組由行政院副院長鄭麗君主責，展現理性應對與合作的態度，應有助於爭取美方善意回應。這是台灣重新調整賦稅結構的機會，也是加深台美合作的機會。

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