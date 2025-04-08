竹市關埔不只一種聲音！店家設罷免高虹安、鄭正鈐連署站

關埔地區有店家站出來設罷免高虹安、鄭正鈐的連署站，市議員劉崇顯也號召關埔居民站出來參與二階罷免連署。（取自劉崇顯臉書）

2025/04/08 21:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉崇顯表示，近期推動雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）2階連署的快閃站中，關新公園一直都是收到最多連署書的地點，他的服務處收的連署書，也以「龍山里」、「關新里」等關埔地區為大宗，這都印證「關埔不是只有一種聲音」，如今更有關埔地區的店家站出來加入連署據點行列，他要謝謝老闆的勇敢堅毅。

劉崇顯強調，即便冒著可能被惡意檢舉或市府查水表的風險，依舊無所畏懼的協助蒐集連署書，只為心中的信念與守護台灣家園。劉崇顯也公布店家從明天（4/9）開始的平日下午14:30-17:30（一館）、晚上19:30-21:30（三館）等兩店面與兩時段開放連署，並在店外擺放筆電，將填寫罷免2階連署的流程簡化，可線上填寫全國罷免連署書，只要一鍵就可免費列印，現場簽名即可繳交。

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他認為關埔居民很願意給年輕人參與公共事務的機會，更勇於用行動修正錯誤的選擇，而曾在關埔獲得過半選票支持的高虹安應該好好虛心檢討，不要再讓市府團隊為了你個人的政治算計而停滯不前。

劉崇顯也公布店家連署據點資訊：家乘家一館：新竹市關新路239號。家乘家三館：新竹市關新路205號。電話：0975-593005 （陳小姐）。

市議員劉崇顯號召關埔居民站出來參與二階罷免連署。（取自劉崇顯臉書）

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