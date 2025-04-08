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    挺罷反共遭國民黨指控「跳機逃美」 徐柏岳曬總統府密函曝真相！

    退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（圖翻攝自徐柏岳臉書）

    退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（圖翻攝自徐柏岳臉書）

    2025/04/08 21:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳本月1日站出來表態反共、支持大罷免，結果遭國民黨及多個親藍粉專指控，他在1995年台海危機期間曾「跳機逃美」。對此，徐柏岳今天（8日）曬出中華民國政府當年給他的密函，強調自己並沒有潛逃過，而是在美國有「特殊任務」！

    徐柏岳公開力挺反共、大罷免，隔天（2日）遭踢出空軍官校校友群組，還有多個親藍粉專轉貼軍中傳言，稱徐某當年曾因相信「1995閏8月」中共要血洗台灣預言，三軍有許多軍人以出國休假為由，在國外跳機逃官，空官72期2位，當時在455聯隊的飛官徐柏岳，及大漢山戰管的劉姓攔管官，均與太太滯美不歸。

    國民黨發言人楊智伃也在臉書發文嘲諷，徐柏岳打著退伍軍人的稱號，卻被同袍質疑在1995台海危機期間「跳機滯美」逃避義務，30年後搖身一變成了「抗共保台大罷免」的英雄，「作為軍人家庭長大的我，真的看不下去，對徐柏岳真心感到不齒與憤怒。空軍的軍魂是『精誠、剛毅、果敢、奉獻』，更強調『忠勇』軍風，然而徐柏岳的所作所為，與此完全背道而馳，既不忠誠、更不勇敢。」

    對此，徐柏岳2日受訪時就澄清，「如果我當時是真的跳機逃官，回台就應該被判軍法才是啊！因當時我有特定任務，也如期如質完成，返台後領取退伍令與退休俸。話只能說到這裡。」

    根據《民視新聞網》報導，徐柏岳今天上民視《台灣最前線》接受訪談，針對相關指控，他重申自己當年是有「特殊任務」。他在節目上曬出中華民國政府給他的密函，上頭顯示時間為1995年9月13日，還有中華民國政府的編號，收件地址為美國加州，內文寫明「on behalf of President Lee Tong-hui（李登輝）」，意即該任務是直接由總統府交付。

    徐柏岳強調，他並不是潛逃美國，當年他在當地的「全備福音商人會」擔任工作人員，當年台灣政府希望全福會的系統組織，可以跟台灣的外交官做連結，當時他是在不知道何時能夠回來台灣的情況下，鼓起勇氣接受任務，他也如期完成了。他慨歎，自己如此忠誠、深受重用，沒想到現在卻被國民黨質疑其忠誠度。

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