被法院認定不實爆料潘孟安 王鴻薇竟喊「司法迫害」！

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/04/08 22:09

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨王鴻薇前年12月，也就是總統大選選戰期間，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的總統府秘書長潘孟安，接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償，台北地院認定王鴻薇未合理查證，判決王鴻薇應賠償潘孟安50萬元、並移除臉書貼文、影片，王鴻薇不服判決提起上訴，高等法院審理認定王不實指控侵害潘的名譽權，今（8日）駁回上訴。沒想到王鴻薇今天在社群痛批，這是「司法迫害」。

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王鴻薇今天在臉書發文，「針對我前年指證總統府秘書長潘孟安入住建商提供的北市豪宅、疑受財團供養，這樣高官和財團利益糾葛。我們的司法體系，竟護航，以司法的手段打壓社會揭發弊端的聲音，讓執政黨高枕無憂，這無疑是台灣社會最大的悲哀。」

她宣稱：「我所查證以及所舉出的事證，皆屬事實，首先從潘孟安的背景關係來看，潘孟安身為前屏東縣長，根據判決書內容所述『入住的房屋所有權人楊宗是天方公司之法人代表，天方公司是力麗集團旗下之力麒公司子公司，且天方公司官網在屏東林邊開發地面型太陽能案場，也持續開發屏東地區其他類型案場，楊宗為力能公司董事長與天方公司法人董事指派之代表人』。顯然客觀事實並未有誤。」

「我質疑潘孟安入住綠能業者房子時，當時潘孟安是賴總統競選大將，現在果然高居總統府秘書長，他和企業關係本來就是可受公評之事，我已盡查證之能事，法院一而再對政治人物被檢驗用打壓揭弊手法，果然現在的法院是民進黨開的。勇敢發聲，絕不沈默。司法一再的讓人民失望，公信力蕩然無存，請各位放心，對抗民進黨打壓，鴻薇將無懼司法迫害，繼續奮戰到底，永遠站在人民第一線。」

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