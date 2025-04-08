地方政府支持880億因應美國關稅 政院：攜手合作做產業後盾

行政院今日指出，美國新關稅措施對產業帶來影響，行政院已推出因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，範圍包括「9大面向、20項措施、總經費880億元 。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/04/08 19:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對台課徵32%關稅，近期台南市等地方政府首長接續表態支持行政團隊。行政院發言人李慧芝今日表示，行政院長卓榮泰對此表達誠摯感謝，也期許在這樣的關鍵時刻，中央地方政府能夠攜手合作，一同為國家、人民福祉打拚，穩定經濟情勢，做產業的後盾，讓國人朋友安心。

李慧芝指出，美國新關稅措施的挑戰，的確對產業帶來影響，4月4日行政院已推出因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，範圍包括「9大面向、20項措施、總經費880億元」，接下來在執行面上有賴地方政府的協助，中央的政策需要與地方接軌，才能更加快速、全面地落實，給予產業、勞工朋友最即時的支持。

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李慧芝轉述，卓揆感謝南台灣、中台灣以及新北等地方政府，都陸續表態支持中央的支持方案，對於地方政府的建議及產業反映之需求，卓院長也指示相關部會納入，作為推動政策方案考量，務必讓受影響的產業和民眾得到最實際的協助。政府持續雙軌並進，在推進與美國交涉的同時，也會滾動式調整支持方案，顧好人民、產業以及國家利益。

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