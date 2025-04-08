中配須限期3個月內繳「喪失原籍證明」 海基會公布申辦流程

海基會。 （資料照）

2025/04/08 19:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府持續落實兩岸單一戶籍制，近日許多中配收到移民署通知，限期3個月內繳附喪失原籍證明，否則面臨撤銷定居許可及除戶，理由是不得具有雙重戶籍。海基會8日說明，中配須回到中國戶口所在地的派出所，申請註銷中國戶籍證明，並至當地公證處辦理公證書，再將公證書正本帶回台灣，向海基會申請驗證後，再繳交給移民署。

海基會於臉書發文表示，依據相關規定，中國人民申請定居者，應繳交經海基會驗證的喪失原籍證明公證書，申請人未能於定居申請時繳附喪失原籍證明公證書，經具結後得先核發定居證。也就是說，中配在向移民署申請定居時，可以先填寫移民署的「喪失原籍證明具結書」提交。

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海基會也強調，若未能於許可定居之翌日起算3個月內繳附該公證書者，將被撤銷定居許可，並通知戶政事務所撤銷其戶籍登記。因此，等移民署核發定居證後，中配必須盡快回到中國戶口所在地的派出所，申請註銷中國戶籍證明，並交回居民身分證。

海基會指出，接著要將派出所開立的註銷中國戶籍證明，拿到當地有辦台灣業務的公證處，請公證員辦理要拿回台灣使用的公證書，也就是註銷中國戶籍公證書。取得公證書後，務必要將公證書「正本」帶回台灣，並向海基會申請驗證。

海基會提及，回台灣後，可先撥打海基會法律服務專線詢問申請驗證公證書應備之文件，完成驗證後，要將海基會核發驗證的公證書正本繳回移民署，才是完成申辦流程。且要在移民署規定的3個月內繳交，以免台灣戶籍遭到撤銷。

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