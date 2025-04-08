開議前夕換將 北市地政局長陳信良退休 副局長王瑞雲升任

台北市政府8日發布新人事命令，地政局長陳信良退休，由原地政局副局長王瑞雲（見圖）接任。（北市府提供）

2025/04/08 19:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會明（9日）開議，台北市政府今（8日）晚間發布新人事命令，地政局長陳信良申請退休獲准，由原地政局副局長、有台版「地面師剋星」之稱的王瑞雲出任新局長，為台北市政府團隊再添新女力，新任人事今日生效。

北市府表示，陳信良另有規劃轉入私部門、投身都市更新領域，台北市長蔣萬安也祝福陳在新的職涯一帆風順；陳信良在局長任內致力跨域合作、推動數位地政服務，強化市民產權保障、租買資訊透明化，推出全國首創「臺北地政總管+」系統，獲中央肯定並推廣至全國；推出全國首創主題式地圖查找「臺北地政找房+」平台，並攜手591平台、崔媽媽基金會等27家業者，簽訂MOU構築交易安全網，每日行銷超過百萬人次的交易安全資訊；市府感謝陳局長任內的努力與貢獻。

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接任局長的王瑞雲畢業於政治大學地政系，曾任地政局副局長、主任秘書、專門委員、科長、專員，及中山地政事務所秘書、課長，自基層做起，歷練完整熟稔且地政業務。

市府指出，王瑞雲在地政局任內，指揮破獲全國首宗台版地面師1.4億遺產詐騙集團，並全國首創邀地檢署、國稅局、不動產仲介與金融機構等公私協力防詐；此外，她也帶領團隊開創多項代表性專案，如將生態與智慧設計概念導入北士科及社子島的都計、環評與規劃打造智慧生態社區，建構戶戶安置原則保障住戶居住權；攜手北北桃中嘉以地籍謄本自動櫃員機聯發跨縣市謄本，讓領謄本像在ATM領錢一樣簡單，推出生成式AI「預售屋契約智能問答–Hi Landy」消費者避雷系統及預售屋契約預檢服務，為民眾購買預售屋的陷阱及痛點找出解方。

市府說，王瑞雲除了在地政業務貢獻所長，也致力於國際城市亮點交流，並長期與各機關密切合作及公私協力推動市政，未來也將持續攜手各界之力推動地政局的政務發展，開創屬於台北市的安全、友善、未來之都。

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