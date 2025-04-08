為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍籲停止罷免共赴國難 罷團「大安強強滾」轟轉移焦點

    國民黨立委羅智強「對32%關稅提出覆議」、「申請大法官解釋違憲」、「罷免川普」等言論，罷團強烈譴責。（資料照）

    國民黨立委羅智強「對32%關稅提出覆議」、「申請大法官解釋違憲」、「罷免川普」等言論，罷團強烈譴責。（資料照）

    2025/04/08 19:24

    〔記者劉詠韻／台北報導〕川普對台灣課徵32%關稅，國民黨呼籲應停止大罷免、共赴國難。對此，罷免藍委羅智強團隊「大安強強滾」今（8日）強烈譴責藍白陣營藉國難對民眾情緒勒索，相關言論不僅荒謬，更企圖轉移焦點、逃避責任，強調罷免與關稅根本是兩碼事，不會因為今天沒有罷免，就沒有32%關稅戰。

    「真正導致經濟困境的，是藍白立委的不當立法。」罷團表示，台灣今日面對經濟風險時，財政手腳若有受限，正是因為藍白立委去年強行通過違反財政紀律的《財政收支劃分法》、排擠中央預算，導致無法有效應對全球經濟挑戰。

    罷團說，罷免運動並非民進黨的政治操作，而是來自公民的覺醒與責任，民間對藍白長期親中、破壞國安與財政紀律產生強烈反撲，看清這些立委不為台灣把關，僅為中國鋪路的真面目，因此決定行使憲法賦予的罷免權利，為國會做一次集體總體檢。

    「我們要的是一個能守護台灣的國會，而不是一個為中國傳聲、持續內耗的國會。現在經濟有危機，罷免更是必要。」罷團也質疑，若藍白關心經濟，為何仍在國會刪除產業升級、國防自主、能源轉型等關鍵預算；又為何推動各種親中法案，削弱台灣的對外韌性？

    針對羅智強先前在社群媒體上發布「對32%關稅提出覆議」、「申請大法官解釋違憲」、「罷免川普」等言論，罷團更強烈譴責，羅將攸關國家經濟命脈的挑戰當成綜藝哏，更顯見他未盡立委應有的監督角色，「危機當前，我們需要能承擔責任、提出建言的民代，而不是只會表演的政客，羅的發言再次證明他完全不具備為台灣承擔的能力與格局，根本不適任。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播