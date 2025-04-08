藍籲停止罷免共赴國難 罷團「大安強強滾」轟轉移焦點

國民黨立委羅智強「對32%關稅提出覆議」、「申請大法官解釋違憲」、「罷免川普」等言論，罷團強烈譴責。（資料照）

2025/04/08 19:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕川普對台灣課徵32%關稅，國民黨呼籲應停止大罷免、共赴國難。對此，罷免藍委羅智強團隊「大安強強滾」今（8日）強烈譴責藍白陣營藉國難對民眾情緒勒索，相關言論不僅荒謬，更企圖轉移焦點、逃避責任，強調罷免與關稅根本是兩碼事，不會因為今天沒有罷免，就沒有32%關稅戰。

「真正導致經濟困境的，是藍白立委的不當立法。」罷團表示，台灣今日面對經濟風險時，財政手腳若有受限，正是因為藍白立委去年強行通過違反財政紀律的《財政收支劃分法》、排擠中央預算，導致無法有效應對全球經濟挑戰。

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罷團說，罷免運動並非民進黨的政治操作，而是來自公民的覺醒與責任，民間對藍白長期親中、破壞國安與財政紀律產生強烈反撲，看清這些立委不為台灣把關，僅為中國鋪路的真面目，因此決定行使憲法賦予的罷免權利，為國會做一次集體總體檢。

「我們要的是一個能守護台灣的國會，而不是一個為中國傳聲、持續內耗的國會。現在經濟有危機，罷免更是必要。」罷團也質疑，若藍白關心經濟，為何仍在國會刪除產業升級、國防自主、能源轉型等關鍵預算；又為何推動各種親中法案，削弱台灣的對外韌性？

針對羅智強先前在社群媒體上發布「對32%關稅提出覆議」、「申請大法官解釋違憲」、「罷免川普」等言論，罷團更強烈譴責，羅將攸關國家經濟命脈的挑戰當成綜藝哏，更顯見他未盡立委應有的監督角色，「危機當前，我們需要能承擔責任、提出建言的民代，而不是只會表演的政客，羅的發言再次證明他完全不具備為台灣承擔的能力與格局，根本不適任。」

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